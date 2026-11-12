華運會感恩餐敘 灣區摔角選手分享走上世界舞台成果

華運會摔角隊在感恩餐敘中展現訓練成果。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第42屆華運會以感恩餐敘畫下句點，灣區摔角選手分享登上國際舞台的成果，也凸顯華運會透過賽事、志工與社區支持培育人才的成效。

第42屆華人運動大會日前舉行感恩餐敘，逾300名嘉賓、競賽召集人及志工齊聚，為全年活動畫下句點。甫代表美國赴義大利 參加世界盃 摔角比賽的灣區 選手，也在現場展示摔角技巧與防身術，分享從華運會走向國際賽場的成果。

「今天就像我們的畢業典禮。」主委陳立功以此形容感恩餐敘，感謝僑界、企業、社團及志工長期支持。各項競賽召集人投入心力，加上志工無私付出，才讓全年近30項活動順利完成，也讓華運會一路走到第42屆。

回顧今年賽事，華運會新增平甩功、舞蹈比賽，並恢復匹克球比賽，提供更多參與選擇。陳立功也提到，各項競賽持續提升水準，摔角選手在國際賽場的表現，就是其中一項成果。

華運會摔角召集人俞德莉介紹，今年8月有兩名選手在華運會摔角比賽表現優異，獲邀加入美國代表隊，並於10月義大利世界盃分別取得金牌與銀牌，協助美國隊在30多國、超過250名選手參與的賽事中拿下團體第二名。她指出，美國隊共獲八面金牌，「其中四面金牌是華運會貢獻的」。

灣區Cupertino Kung Fu Club此次共有八名選手參賽，七人獲獎，合計三金、三銀、一銅。俞德莉感謝華運會贊助購置符合國際賽事標準的比賽墊護套，提升比賽安全，也讓選手熟悉國際賽場設備。

看到選手登上世界舞台，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔期許，華運會未來能結合更多教練與參與者，讓更多人有機會走出去。華運會不僅凝聚社區向心力，也能讓主流社會看見僑界的參與，進一步向國際展現運動實力。

今年在僑委會工作第30年的金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚，則談起自己初入僑委會時，就已知道灣區華運會這項海外僑界運動盛事。如今親身參與，看見各項競賽召集人及志工的投入，讓他深受感動，也期待大家繼續攜手，迎接下一個42年。

餐敘最後頒發團體獎項，小樹苗蒙特梭利國際學校與小狀元教育學苑獲團體總冠軍，國立政治大學北加州校友會、北加州台灣工商會分獲總亞軍及總季軍；美國加州排舞協會獲精神總錦標。主辦單位並頒發水晶獎杯，感謝贊助及義唱籌款人士的支持，為活動畫下句點。

灣區Cupertino Kung Fu Club選手在義大利世界盃摔角比賽獲三金、三銀、一銅，並於台上示範摔角技巧。（記者王湘涵╱攝影）

華運會感恩餐會頒發水晶獎杯，感謝贊助及義唱籌款人士的支持，獲獎者與主辦單位合影。（記者王湘涵╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔期許華運會持續凝聚社區力量，讓更多選手走上國際舞台。（記者王湘涵╱攝影）

第42屆華運會舉行感恩餐敘，逾300名嘉賓、競賽召集人及志工齊聚。（記者王湘涵╱攝影）

華運會執行顧問呂玉貞演唱。（記者王湘涵╱攝影）

健身大鼓隊帶來鼓藝表演，為華運會感恩餐敘揭開序幕。（記者王湘涵╱攝影）

華運會主委陳立功（左）與執行顧問呂玉貞（右）致贈紀念禮物，由金山灣區僑教中心主任王偉讚（中）代表接受。（記者王湘涵╱攝影）

世界日報總經理李銘濱演唱「海海人生」。（記者王湘涵╱攝影）

華運會主委陳立功將感恩餐敘比喻為「畢業典禮」，感謝各界及志工支持全年近30項活動。（記者王湘涵╱攝影）