我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙建築倒塌釀8死 首名罹難者身分曝光

黃仁勳辭去Nvidia職務⋯今日5件事

如何照護阿茲海默症患者 11／12醫師趙壯志解惑

記者江碩涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿茲海默症協會11月12日下午5時至6時30分提供醫師解惑時間，讓照護者可以直接...
阿茲海默症協會11月12日下午5時至6時30分提供醫師解惑時間，讓照護者可以直接與醫師對談，鼓勵有需要者報名參加。(阿茲海默症協會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

阿茲海默症協會在11月推出兩場中文活動，包含醫師趙壯志解惑與認知退化溝通講座，提供照護者與民眾實用支持。

11月是「全國家庭照顧者月」，為了讓更多家庭可以在照護中得到支持以及學到更多醫學新知，阿茲海默症協會11月12日下午5時至6時30分提供醫師解惑時間，讓照護者可以直接與醫師對談，鼓勵有需要者參加。

「全國家庭照顧者月」目標是紀念家庭照顧者為阿茲海默症及其他失智症患者付出的愛、奉獻與影響。根據統計，去年全美失智症照顧者共提供逾190億小時的照護

阿茲海默症協會表示，活動邀請醫師趙壯志講解。趙壯志是巴洛阿圖退伍軍人醫院神經內科醫師，兼任史丹福大學醫學院神經內科臨床教授，有豐富的臨床及研究經驗，腦部健康與記憶力衰退的擔憂、阿茲海默症及其他失智症、診斷與治療的問題以及研究進展及參與的機會，民眾可以在醫師解惑時間諮詢相關問題，需事先上網報名：https://tinyurl.com/ChineseLearningCircle，也可電郵 [email protected]或傳訊息408-372-9926。

11月13日上午11時至12時也有一場講座，主題是「如何與認知退化的患者保持有效的溝通」。阿茲海默症與失智症並不只發生在少數家庭，隨著人口老齡化，在日常生活中、職場上或社區裡，每個人隨時都可能遇到需要幫助的失智症患者，這不只是一堂給照護者的課，更是一份每個人都需要的「相處練習」。

講座形式是Zoom Webinar，事先上網報名即會收到專屬連結 https://tinyurl.com/3vnn4nc6，可電郵[email protected]或致電 408-372-9943。

精華 FAQ

  • 活動配合「全國家庭照顧者月」，希望讓照護家庭獲得支持並學到更多醫學新知，方便照護者直接向醫師提問與交流。

  • 趙壯志醫師將針對腦部健康、記憶力衰退、阿茲海默症與其他失智症、診斷與治療，以及研究進展和參與機會等議題解惑。

  • 講座主題為「如何與認知退化的患者保持有效的溝通」，以Zoom Webinar進行，報名後可取得專屬連結，亦可透過電郵或電話洽詢。

阿茲海默症 史丹福大學 失智症

上一則

朱宗慶打擊樂團美國巡演首站舊金山 鼓出台灣的思念

下一則

華運會感恩餐敘 灣區摔角選手分享走上世界舞台成果

延伸閱讀

照顧患病家人 年均支出逾1.1萬元 有人要借債或動用退休金

照顧患病家人 年均支出逾1.1萬元 有人要借債或動用退休金
Medicare投保期12月7日截止 福全健保兩地免費諮詢

Medicare投保期12月7日截止 福全健保兩地免費諮詢
世界日報2026銀髮樂齡生活展 11/15登場義診、講座、表演一次看 抽長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙機票

世界日報2026銀髮樂齡生活展 11/15登場義診、講座、表演一次看 抽長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙機票
Alignment Health 11/05起紅藍卡實體、線上說明會

Alignment Health 11/05起紅藍卡實體、線上說明會
🎙️肺癌不再等於絕症 醫學突破改寫患者命運

🎙️肺癌不再等於絕症 醫學突破改寫患者命運

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

2026-11-11 15:15

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放
生肖豬耳根子軟容易被騙 4生肖苦盡甘來、愈老愈有福

生肖豬耳根子軟容易被騙 4生肖苦盡甘來、愈老愈有福