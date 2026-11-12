如何照護阿茲海默症患者 11／12醫師趙壯志解惑

阿茲海默症協會11月12日下午5時至6時30分提供醫師解惑時間，讓照護者可以直接與醫師對談，鼓勵有需要者報名參加。(阿茲海默症協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 阿茲海默症協會在11月推出兩場中文活動，包含醫師趙壯志解惑與認知退化溝通講座，提供照護者與民眾實用支持。

11月是「全國家庭照顧者月」，為了讓更多家庭可以在照護中得到支持以及學到更多醫學新知，阿茲海默症 協會11月12日下午5時至6時30分提供醫師解惑時間，讓照護者可以直接與醫師對談，鼓勵有需要者參加。

「全國家庭照顧者月」目標是紀念家庭照顧者為阿茲海默症及其他失智症 患者付出的愛、奉獻與影響。根據統計，去年全美失智症照顧者共提供逾190億小時的照護

阿茲海默症協會表示，活動邀請醫師趙壯志講解。趙壯志是巴洛阿圖退伍軍人醫院神經內科醫師，兼任史丹福大學 醫學院神經內科臨床教授，有豐富的臨床及研究經驗，腦部健康與記憶力衰退的擔憂、阿茲海默症及其他失智症、診斷與治療的問題以及研究進展及參與的機會，民眾可以在醫師解惑時間諮詢相關問題，需事先上網報名：https://tinyurl.com/ChineseLearningCircle，也可電郵 [email protected]或傳訊息408-372-9926。

11月13日上午11時至12時也有一場講座，主題是「如何與認知退化的患者保持有效的溝通」。阿茲海默症與失智症並不只發生在少數家庭，隨著人口老齡化，在日常生活中、職場上或社區裡，每個人隨時都可能遇到需要幫助的失智症患者，這不只是一堂給照護者的課，更是一份每個人都需要的「相處練習」。

講座形式是Zoom Webinar，事先上網報名即會收到專屬連結 https://tinyurl.com/3vnn4nc6，可電郵[email protected]或致電 408-372-9943。