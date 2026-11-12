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鳳凰城生活不踩雷 公益講座吸引近百人參與

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「Phoenix 生活不踩雷！」公益講座日前在鳳凰城舉辦，提供貼近家庭需求的實用...
「Phoenix 生活不踩雷！」公益講座日前在鳳凰城舉辦，提供貼近家庭需求的實用資訊。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Benefit Tomorrow Foundation等團體在鳳凰城辦理公益講座，邀請保險、法律、稅務與購屋專家分享，協助赴美台灣家庭掌握生活與資產規畫重點。

台積電及相關供應鏈赴美發展，台灣家庭在鳳凰城安頓生活，也面臨保險、稅務與法律制度差異的問題。Benefit Tomorrow Foundation與JJ Passion Foundation於11月8日在鳳凰城聯合舉辦「Phoenix 生活不踩雷！」公益講座，提供貼近家庭需求的實用資訊，吸引近百人參與。

華興保險總裁張國興（Kenny Chang）以深耕南加州逾40年的經驗，分享公司福利及家庭保險的重點，涵蓋員工福利、汽車及住宅保險，協助鄉親了解保障內容，減少因制度不熟悉而產生的疏漏。

律師陳昭菁自2004年起在美國執業，她與團隊已為鳳凰城台積電周邊供應鏈廠商辦理超過3000件簽證。她結合移民法、商業法及公司法的實務經驗，分享身分規畫與生活法律觀念，為來美發展的企業及家庭提供專業參考。

會計師王榮玫（Rosemary Wang, CPA）以全球資產與美國報稅為主軸，協助跨台美生活的家庭了解相關申報責任與規畫重點。隨著台灣家庭赴美工作、購屋及安排子女教育，生活重心的轉移，也讓跨境資產與稅務準備成為安家過程中不可忽略的一環。她的分享貼近新移民家庭在兩地生活、持有資產時的實際需求，提醒鄉親在安頓新生活的同時，及早整理家庭財務與資產資料，了解適用的申報要求，並就個別情況尋求專業協助，為後續的財務安排做好準備。

Benefit Tomorrow Foundation創辦人、僑務諮詢委員梅毅端（Yvonne Mei）以父親與自己先後中風的經歷，分享提前規畫對家庭的意義。她說，父親中風後，母親成為全天候照顧者；當她自己面對中風時，因事先有所準備，先生與子女得以維持正常工作與生活。兩代人的照護經歷，帶出及早安排如何為家人保留更多選擇。

GMCC紐約曼哈頓及亞特蘭大分公司經理Cheryl Yang在會中介紹，美國購屋與融資相關觀念。

曾立為（Liwei Tseng）則以「上有老、下有小」為主題，分享如何兼顧父母照護、子女成長與自身未來的家庭規畫。

此次活動，Navila贊助100瓶ZO舒緩保濕噴霧，並提供價值699元及999元的醫美套組各兩份；僑務委員張聖儀（Michelle Chang）、GMCC及Benefit Tomorrow Foundation也各捐贈兩份、每份100美元的紅包，供現場抽獎，為活動增添驚喜。

「Phoenix 生活不踩雷！」公益講座日前在鳳凰城舉辦，提供貼近家庭需求的實用...
「Phoenix 生活不踩雷！」公益講座日前在鳳凰城舉辦，提供貼近家庭需求的實用資訊。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 講座聚焦台灣家庭赴美後常見的保險、稅務、簽證、法律與購屋問題，提供實用資訊，幫助新移民理解美國制度差異，降低安頓生活時的風險與疏漏。

  • 華興保險總裁張國興分享員工福利、汽車與住宅保險；律師陳昭菁介紹移民法、商業法與公司法實務；會計師王榮玫則說明全球資產與美國報稅規畫重點。

  • 創辦人梅毅端以自己與父親中風經驗說明，若事先做好照護與財務安排，家人就能維持工作與生活節奏，顯示提前規畫可為家庭保留更多選擇與彈性。

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