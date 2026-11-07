美國「至善」基金會加州成立 目標募款10萬元

美國至善基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。（美國至善提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國至善基金會在舊金山成立，目標募款10萬元，將支援台灣至善兒少服務計畫，並推動台美在兒少照顧、心理健康與文化理解上的交流合作。

美國至善（Zhishan America）基金會日前在舊金山 舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。初期以募集10萬元為目標，專款支持台灣至善社會福利基金會「陪你長大計畫」，並促進台美兒少照顧服務研究與交流。

台灣至善投入亞洲兒少服務逾30年，每年支持超過40萬名兒少及其照顧者。至善在台灣長期陪伴新竹尖石鄉的原住民 家庭及新北市汐止區的都市原住民孩子，透過「陪你長大計畫」提供營養、教育與經濟支持，近年更重視腦神經發展與心理健康，協助陪伴孩子的大人理解其處境，提供尊重文化差異、回應身心需求的照顧。

2024年，台灣至善基金會董事長紀雅雲、董事袁立德與執行長洪智杰，在海樂法師、金先良、宋毓書、穆景南、袁立玫等旅美友人支持下，共同發起美國至善。歷經兩年籌備，完成加州 登記並取得美國聯邦501(c)(3)免稅資格，搭起台美民間公益橋樑。

駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組副組長侯國南代表到場致意，肯定至善長期照顧偏鄉原住民族兒少，並期盼美國至善深化台美民間友誼與夥伴關係。

美國至善主席海樂法師曾親赴新竹尖石鄉見證在地服務，執行長袁立玫表示，能從家庭主婦、志工的角色出發，將熱情與能力投入公益，期待更多人能以各自專長共同支持孩子與家庭。

台灣至善董事長紀雅雲期許，美國至善從加州台灣社群出發，連結更多重視多元文化與身心健康的美國社群。執行長洪智杰則期待，立基於30年兒少服務經驗，延續真誠、實幹的精神，讓至善走向國際，促進台美相互學習。更多詳情請見美國至善官網：https://www.zhishanamerica.org/。

美國至善（Zhishan America）基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。（美國至善提供）