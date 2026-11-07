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美國「至善」基金會加州成立 目標募款10萬元

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美國至善基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與...
美國至善基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。（美國至善提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國至善基金會在舊金山成立，目標募款10萬元，將支援台灣至善兒少服務計畫，並推動台美在兒少照顧、心理健康與文化理解上的交流合作。

美國至善（Zhishan America）基金會日前在舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。初期以募集10萬元為目標，專款支持台灣至善社會福利基金會「陪你長大計畫」，並促進台美兒少照顧服務研究與交流。

台灣至善投入亞洲兒少服務逾30年，每年支持超過40萬名兒少及其照顧者。至善在台灣長期陪伴新竹尖石鄉的原住民家庭及新北市汐止區的都市原住民孩子，透過「陪你長大計畫」提供營養、教育與經濟支持，近年更重視腦神經發展與心理健康，協助陪伴孩子的大人理解其處境，提供尊重文化差異、回應身心需求的照顧。

2024年，台灣至善基金會董事長紀雅雲、董事袁立德與執行長洪智杰，在海樂法師、金先良、宋毓書、穆景南、袁立玫等旅美友人支持下，共同發起美國至善。歷經兩年籌備，完成加州登記並取得美國聯邦501(c)(3)免稅資格，搭起台美民間公益橋樑。

駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組副組長侯國南代表到場致意，肯定至善長期照顧偏鄉原住民族兒少，並期盼美國至善深化台美民間友誼與夥伴關係。

美國至善主席海樂法師曾親赴新竹尖石鄉見證在地服務，執行長袁立玫表示，能從家庭主婦、志工的角色出發，將熱情與能力投入公益，期待更多人能以各自專長共同支持孩子與家庭。

台灣至善董事長紀雅雲期許，美國至善從加州台灣社群出發，連結更多重視多元文化與身心健康的美國社群。執行長洪智杰則期待，立基於30年兒少服務經驗，延續真誠、實幹的精神，讓至善走向國際，促進台美相互學習。更多詳情請見美國至善官網：https://www.zhishanamerica.org/。

美國至善（Zhishan America）基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶...
美國至善（Zhishan America）基金會今年10月在加州舊金山舉辦成立慶祝會，邀請旅美台灣人及各界友人參與。（美國至善提供）

精華 FAQ

  • 美國至善基金會以募款支持台灣至善社會福利基金會的「陪你長大計畫」為主，同時推動台美在兒少照顧服務、研究與交流上的合作，建立公益橋樑。

  • 該計畫長期陪伴新竹尖石鄉原住民家庭與新北汐止都市原住民孩子，提供營養、教育與經濟支持，近年也強調腦神經發展、心理健康與文化差異的尊重。

  • 美國至善由台灣至善董事長紀雅雲等人與旅美友人共同發起，歷經2年籌備後完成加州登記，並取得美國聯邦501(c)(3)免稅資格，正式展開運作。

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