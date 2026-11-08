落葉季到 沙加緬度出動「巨爪車」清運

沙加緬度市府啟動年度落葉季清運服務，出動俗稱「巨爪車」的特殊清運車輛，協助清除落葉。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度秋季落葉大量湧現，市府動用「巨爪車」巡迴清運，並透過規範堆放與資格限制，協助居民處理落葉且轉製堆肥。

素有「樹木之城」美譽的沙加緬度，隨著秋季到來，街道開始堆滿落葉。為協助居民清理大量落葉，沙加緬度市府自11月2日起啟動年度落葉季清運服務，出動俗稱「巨爪車」（Claw）的特殊清運車輛，巡迴全市超過100個社區，協助居民清除超出垃圾桶容量的落葉及庭院廢棄物。

市府提醒，落葉堆放有尺寸及位置限制，並非所有住宅都符合清運資格，居民應先了解規定，以免落葉堆積街頭無人清理。

沙加緬度市府回收與固體廢棄物管理處（Recycling and Solid Waste Division）表示，每年秋季，市區大量樹木落葉，往往超出一般有機垃圾桶的容量，因此特別派出配備大型抓取裝置的拖拉機，搭配後裝式垃圾車，清除居民堆放在街道上的落葉。收集後的落葉將運往當地處理設施，製成堆肥，達到資源循環利用的目的。

回收與固體廢棄物管理處處發言人Jesa David表示，巨爪車隊將在整個落葉季持續作業，按照規畫巡迴全市超過100個清運區域，每個區域至少完成七輪清運，盡可能協助居民處理大量落葉。

市府強調，居民應優先使用路邊有機垃圾桶，只有當垃圾桶裝滿後，才能將多餘落葉集中堆放在街道上。由於每周固定的垃圾桶清運服務仍照常進行，清運時間通常比巨爪車更頻繁，因此居民應在垃圾桶清空後，繼續將街上落葉裝入桶內。而且，落葉季清運進度可能受到天候影響，尤其暴風雨期間，雨水會使落葉堆變得沉重，增加清運時間，甚至導致服務延誤。

市府表示，透過居民配合分類、妥善堆放及清運車隊巡迴作業，不僅能維持街道整潔，也能減少落葉阻塞排水系統的風險，並將大量庭院廢棄物轉化為可再利用的堆肥資源。

市府提醒，巨爪車並非每周固定到府，居民應利用市府「清運日曆」（Collection Calendar），查詢下一次預計清運日期。由於作業進度每天更新，預定日期也可能隨時調整，建議居民定期查看。

為確保清運車輛順利作業，市府訂出多項規範。首先，每堆落葉不得超過長9呎、寬4呎、高4呎；其次，落葉應盡可能避開雨水排水口及自行車道，以免阻塞排水系統或影響交通安全。落葉堆周圍也不得停放車輛、擺放垃圾桶或其他障礙物。市府明確表示，如果巨爪車無法接近落葉堆，就不會進行清運。

值得注意的是，並非所有沙加緬度市內房產都享有這項服務。位於私人道路上的住宅，以及沒有路緣石或排水溝設施的住宅，均不符合清運資格。此外，未使用市府垃圾清運服務的商業房產，包括公寓大樓，也不得將落葉堆放街頭等待巨爪車收取。