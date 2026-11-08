我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

落葉季到 沙加緬度出動「巨爪車」清運

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙加緬度市府啟動年度落葉季清運服務，出動俗稱「巨爪車」的特殊清運車輛，協助清除落...
沙加緬度市府啟動年度落葉季清運服務，出動俗稱「巨爪車」的特殊清運車輛，協助清除落葉。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

沙加緬度秋季落葉大量湧現，市府動用「巨爪車」巡迴清運，並透過規範堆放與資格限制，協助居民處理落葉且轉製堆肥。

素有「樹木之城」美譽的沙加緬度，隨著秋季到來，街道開始堆滿落葉。為協助居民清理大量落葉，沙加緬度市府自11月2日起啟動年度落葉季清運服務，出動俗稱「巨爪車」（Claw）的特殊清運車輛，巡迴全市超過100個社區，協助居民清除超出垃圾桶容量的落葉及庭院廢棄物。

市府提醒，落葉堆放有尺寸及位置限制，並非所有住宅都符合清運資格，居民應先了解規定，以免落葉堆積街頭無人清理。

沙加緬度市府回收與固體廢棄物管理處（Recycling and Solid Waste Division）表示，每年秋季，市區大量樹木落葉，往往超出一般有機垃圾桶的容量，因此特別派出配備大型抓取裝置的拖拉機，搭配後裝式垃圾車，清除居民堆放在街道上的落葉。收集後的落葉將運往當地處理設施，製成堆肥，達到資源循環利用的目的。

回收與固體廢棄物管理處處發言人Jesa David表示，巨爪車隊將在整個落葉季持續作業，按照規畫巡迴全市超過100個清運區域，每個區域至少完成七輪清運，盡可能協助居民處理大量落葉。

市府強調，居民應優先使用路邊有機垃圾桶，只有當垃圾桶裝滿後，才能將多餘落葉集中堆放在街道上。由於每周固定的垃圾桶清運服務仍照常進行，清運時間通常比巨爪車更頻繁，因此居民應在垃圾桶清空後，繼續將街上落葉裝入桶內。而且，落葉季清運進度可能受到天候影響，尤其暴風雨期間，雨水會使落葉堆變得沉重，增加清運時間，甚至導致服務延誤。

市府表示，透過居民配合分類、妥善堆放及清運車隊巡迴作業，不僅能維持街道整潔，也能減少落葉阻塞排水系統的風險，並將大量庭院廢棄物轉化為可再利用的堆肥資源。

市府提醒，巨爪車並非每周固定到府，居民應利用市府「清運日曆」（Collection Calendar），查詢下一次預計清運日期。由於作業進度每天更新，預定日期也可能隨時調整，建議居民定期查看。

為確保清運車輛順利作業，市府訂出多項規範。首先，每堆落葉不得超過長9呎、寬4呎、高4呎；其次，落葉應盡可能避開雨水排水口及自行車道，以免阻塞排水系統或影響交通安全。落葉堆周圍也不得停放車輛、擺放垃圾桶或其他障礙物。市府明確表示，如果巨爪車無法接近落葉堆，就不會進行清運。

值得注意的是，並非所有沙加緬度市內房產都享有這項服務。位於私人道路上的住宅，以及沒有路緣石或排水溝設施的住宅，均不符合清運資格。此外，未使用市府垃圾清運服務的商業房產，包括公寓大樓，也不得將落葉堆放街頭等待巨爪車收取。

精華 FAQ

  • 市府自11月2日起啟動年度落葉季清運，派出俗稱「巨爪車」的特殊清運車，搭配後裝式垃圾車，巡迴各社區收集超出垃圾桶容量的落葉與庭院廢棄物。

  • 每堆落葉不得超過長9呎、寬4呎、高4呎，且要避開排水口與自行車道，周圍也不能停車、放垃圾桶或其他障礙物；若巨爪車無法接近，就不會清運。

  • 位於私人道路上的住宅、沒有路緣石或排水溝設施的住宅都不符合資格；另外，未使用市府垃圾清運服務的商業房產，包括公寓大樓，也不能把落葉堆到街上等待收取。

上一則

日本最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋 庫比蒂諾開灣區首店

下一則

校聯會「理事回娘家」 2組競逐會長

延伸閱讀

布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱

布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱
取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱

取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱
防冬雨氾濫 洛縣每戶可領25免費沙袋

防冬雨氾濫 洛縣每戶可領25免費沙袋
舊金山宣布緊急狀態 防暴雨洪水 籲提前準備防災物資

舊金山宣布緊急狀態 防暴雨洪水 籲提前準備防災物資
華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了