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沙縣通報首例流感死亡 籲快打疫苗

編譯組／綜合報導
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沙加緬度縣通報首例流感死亡病例，呼籲施打疫苗，並提出多項防護建議，降低感染風險。...
沙加緬度縣通報首例流感死亡病例，呼籲施打疫苗，並提出多項防護建議，降低感染風險。(取自沙加緬度縣府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

沙加緬度縣通報本季首例流感死亡，患者為未接種疫苗的50多歲女性；官員警告加州流感仍活躍，呼籲民眾儘速施打疫苗並落實防護。

沙加緬度縣公共衛生局（SCPH）通報，2026至2027年流感季出現首例流感相關死亡病例，死者為一名50多歲女性，患有慢性基礎疾病，且未接種流感疫苗。今年首例流感死亡病例比去年提早約一個月出現，衛生官員警告，目前加州流感活動處於高水平，隨著年底節慶及室內聚會增加，病毒傳播風險恐升高，呼籲民眾儘速接種疫苗。

公衛局說明，這名女性於10月中旬出現呼吸道症狀，經檢測確診感染A型流感（Influenza A），數日後因病情惡化住院，並在住院後不久死亡。去年沙加緬度縣直到11月下旬才通報當季首例流感相關死亡病例。

沙縣公衛官員劉芳醫師（Dr. Phuong Luu，音譯）表示，這起死亡病例再次提醒民眾，流感不只是一般感冒，可能引發嚴重併發症，甚至危及生命，接種疫苗仍是最有效的防護措施之一。

劉芳強調，目前加州流感傳播活躍，所有年滿6個月且適合接種疫苗的民眾，都應儘早接種。尤其年長者、慢性病患者及免疫功能較弱者，更應注意感染後發展為重症的風險。

公衛局指出，流感疫苗接種後，人體通常需要約兩周才能建立免疫保護力，因此不宜等到疫情高峰才接種。隨著感恩節、聖誕節及新年假期接近，家庭聚餐與室內活動增加，預期流感傳播可能持續升溫。

除了流感，衛生官員也提醒民眾注意新冠肺炎（COVID-19）及呼吸道融合病毒（RSV）。這些病毒都可能造成嚴重呼吸道疾病，特別是高齡者及具有基礎疾病的族群。民眾應依年齡、健康狀況及最新接種建議，向醫療人員確認適合的疫苗。

為降低感染風險，公共衛生局提出多項防護建議，包括出現呼吸道症狀時留在家中、避免接觸他人；若有發燒、咳嗽或其他疑似感染症狀，應考慮接受流感及新冠肺炎檢測，高風險患者更應及早就醫，以利評估是否需要抗病毒治療。

此外，民眾應經常使用肥皂洗手至少20秒，咳嗽或打噴嚏時以紙巾或上臂遮住口鼻，並保持室內空氣流通。在人潮擁擠或通風不佳的場所，可考慮配戴防護效果良好的口罩。

沙縣目前提供2026至2027年度免費流感疫苗接種服務，民眾可前往縣府指定接種站，或透過疫苗接種地點查詢網站尋找附近診所。

精華 FAQ

  • 死者是一名50多歲女性，患有慢性基礎疾病，且未接種流感疫苗。她在10月中旬出現呼吸道症狀，確診A型流感後病情惡化，住院不久便死亡。

  • 因為加州目前流感活動處於高水平，且流感疫苗接種後通常要約2周才建立保護力，若等到疫情高峰才打，可能來不及獲得足夠防護。

  • 若出現呼吸道症狀應留在家中避免接觸他人，並視情況接受流感或新冠檢測；平時要勤洗手、咳嗽遮口鼻、保持通風，必要時在人多或密閉處配戴口罩。

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