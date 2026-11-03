留學生就業 簽證怎麼轉？舊金山經文處講座 助學子留美

「2026舊金山灣區留學生簽證與職涯布局講座」邀請律師說明F-1、J-1學生簽證轉換、OPT及H-1B工作簽證等留學生關心的議題。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山經文處聯合台商與青商會舉辦留學生講座，說明簽證轉換、OPT與H-1B等規定，並透過職場分享協助台灣學生規劃畢業後留美就業。

「2026舊金山 灣區留學生簽證 與職涯布局講座」日前在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉行，邀請律師說明F-1、J-1學生簽證轉換、OPT及H-1B工作簽證等留學生關心的問題，並安排灣區台商及職場人士分享求職經驗，協助台灣留學生了解畢業後的留美及就業選擇。

講座邀請綠楓法律集團律師陳啟耕主講「留美簽證與職涯布局」，針對F-1、J-1學生簽證、畢業後實習工作許可（OPT）、STEM OPT延長申請、H-1B工作簽證及其他可能的身分轉換途徑進行說明，並透過案例解析與現場問答，協助留學生了解相關規定及申請時應注意的事項。

除了簽證議題，北加州台灣工商會及青商會也邀集灣區台商、專業人士及已進入職場的學長姐，分享在美求學、求職和工作經驗。

北美洲台灣商會聯合總會留學生輔導委員會主委陳朝全表示，留學生除了需要掌握簽證與身分相關資訊，也應及早與當地產業及社群建立聯繫。此次結合辦事處、商會及專業人士的力量，希望協助台灣青年提早準備畢業後的求職與就業。

此次活動由駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組、北美洲台灣商會聯合總會留學生輔導委員會、北加州台灣工商會及北加州台灣青商會共同主辦。參與活動籌辦的包括留學生輔導委員會副主委梁中棣（Albert Liang）、北加州台灣工商會會長黃詩芸、北加州台灣青商會會長張羽及駐舊金山辦事處相關人員。

「留學生簽證與職涯布局講座」邀請專業人士分享留美簽證及職涯規畫資訊。（主辦單位提供）

講座安排留學生與灣區台商及專業人士交流，分享求職、工作與在美生活經驗。（主辦單位提供）