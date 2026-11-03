北加州台灣工商會 辦「工商研習班」邀7位專業人士探討產業新趨勢

北加州台灣工商會舉辦「2026工商研習班」，以「看見變局・找到機會」為主題，邀請七位不同領域的專業人士，探討市場變化與企業發展機會。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州台灣工商會舉辦2026工商研習班，邀請7位專業人士分享創業、智財、品牌、投資、科技與稅務經驗，協助台商應對變局、拓展合作。

人工智慧快速發展，全球經濟與產業結構持續變動，企業如何掌握趨勢、調整經營策略，成為不少從業者關注的課題。北加州 台灣工商會11月1日在僑教中心舉辦「2026工商研習班」，以「看見變局・找到機會」為主題，邀請七位來自科技、創投、餐飲、生技、智慧財產及稅務等領域的專業人士，從不同角度探討市場變化與企業發展機會。

本次研習班由北加州台灣工商會第39屆會長黃詩芸帶領舉辦。活動內容涵蓋創業實務、智慧財產權保護、品牌經營、美國市場拓展、科技產業及稅務規劃等七大主題，希望透過不同產業的經驗交流，協助企業經營者及專業人士拓展視野，將所學運用於實際工作與商業決策。

七位講師中，Auxergen共同創辦人暨首席科學長葉庭育，從生技產業的創業實務出發，分享研究成果轉化為商業應用所涉及的挑戰。Womble Bond Dickinson智慧財產權律師朱家欣，則從法律及企業經營角度，介紹智慧財產權保護的重要性，協助企業了解商標、專利及商業機密等相關議題。

輝月國際創辦人暨執行長丁懿辰，以餐飲品牌發展為主題，分享品牌建立、市場定位及連鎖經營的實務經驗。臺杉投資科技基金創投合夥人邱南璋，則從投資人的角度探討企業融資、創投合作及企業價值評估，分析企業在不同發展階段可能面臨的資金與成長課題。

在國際市場及科技領域方面，玩美移動共同創辦人、美洲區總裁暨首席增長官劉維全博士，分享台灣企業進入美國市場及拓展國際業務的經驗；群聯電子美國子公司總裁吳宗誠，則聚焦科技與產品市場的發展，探討企業如何因應技術創新與市場需求變化。Wang Accountancy會計師王榮玫，從美國稅務政策及企業財務管理切入，介紹企業與個人在稅務規劃上應留意的事項。

北加州台灣工商會表示，工商研習班希望打破單一產業的交流界限，讓不同專業背景的參與者有機會接觸新的知識與實務經驗。

當天出席致詞的嘉賓包括僑教中心主任王偉讚、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香，以及北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長吳怡明。來賓肯定工商會舉辦專業研習活動的意義，也鼓勵灣區台商及專業人士善用交流平台，建立跨領域、跨地區的合作關係。