華人特殊兒童之友30周年 擴大特殊需求專業服務 募款晚會破50萬元

黃志堅及葉愛卿在晚會中，分享、介紹學員創作的紀念月曆。（記者龔玥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華人特殊兒童之友30周年晚會在聖荷西舉行，募得逾50萬元，並宣布擴大高需求特殊人士服務，未來將以新中心與多元計畫支持更多家庭。

華人 特殊兒童之友（FCSN）11月1日在聖荷西 舉行成立30周年慈善募款晚會，以「展夢飛翔」（Empower Our Dream）為主題，吸引近600位社區人士、民選官員及企業代表出席，募款總額突破50萬元。適逢成立30周年，FCSN除了回顧30年來的服務歷程，也宣布將進一步擴大高需求特殊人士的專業服務，為更多家庭提供支持。

葉愛卿與陳慧明分享特殊學員的故事。（記者龔玥／攝影）

晚會分享一名已故特殊需求學員的生命故事。這名學員過去面臨嚴重的生活及溝通困難，但經過長期教育、生活技能訓練及家庭支持，逐漸能夠參與社區活動，並享受音樂與日常生活。主辦單位希望藉此讓更多人了解，持續的專業照護與陪伴，能為特殊需求人士帶來實質改變。

王一尹和喬立致辭。（記者龔玥／攝影）

晚會來賓包括聖塔克拉拉縣議會議長李洲曉、阿拉米達縣議會副主席譚蓮娜、佛利蒙市長薩萬（Raj Salwan）、庫比蒂諾副市長趙良方等人。

FCSN於1996年由十個華裔 家庭共同創立，最初希望建立一個讓特殊需求人士能夠學習、成長、工作並融入社區的支持網絡。晚會共同主席黃志堅（Jason Hwan）及執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）感謝社區多年來的支持，並指出，隨著服務需求不斷增加，機構將持續拓展專業項目，讓每名服務對象都能獲得符合自身需求的照護與訓練。

特殊需求學員演奏歌曲。（記者龔玥／攝影）

FCSN董事會共同主席王一尹（Yee-Yeen Wang）及喬立（James Chiao）也在致詞中回顧機構近年的發展。FCSN於2024年啟用Osgood Center，為特殊需求人士提供更多學習、成長及社交機會。目前機構員工已增至約200人，服務項目涵蓋課後輔導、家庭協調服務、就業輔導，以及新設立的行為支持日間計畫L.E.A.D.。

在服務據點方面，FCSN於2026年5月購置位於佛利蒙的Northgate Center，成為機構第四處服務中心。新中心預計於2027年作為適應性技能訓練（Adaptive Skill Training，AST）計畫的新據點，主要服務需要較高程度支持的特殊需求人士，提供更完善的訓練環境及專業協助。目前FCSN每年服務超過600名特殊需求人士，並為約1500個家庭提供支持。

當晚節目包括學員及表演團體帶來的音樂、節奏表演，以及Galactic Quartet演出。現場也展示由學員創作的15幅藝術作品製成的紀念月曆，以及學員親手製作的鑰匙圈，並安排幸運抽獎。