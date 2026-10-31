金山灣區FASCA年會 40名青年交流文化技藝

FASCA青年學員在年會活動中展示中華民國國旗，透過表演呈現台灣文化與青年活力。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 金山灣區FASCA舉辦2026年會員大會暨技藝體驗活動，40名青年透過國慶文化分享、團康交流與志工培訓，增進對台灣文化的認識與社區參與。

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區 分會17日下午在密爾比達金山灣區文教中心舉辦2026年會員大會暨技藝體驗活動，共有40位學員參與，諮詢導師李娜亞、吳季芳、陳亳蕙及許珮荏也一同出席。活動包括新年度幹部團隊介紹、雙十國慶歷史與在地慶祝活動經驗分享，以及文化技藝體驗與團康交流，讓青年透過實際參與，增進對台灣文化的認識與團隊合作。

FASCA由僑務委員會推動，透過文化培訓、志工服務及領導力課程，鼓勵海外青年參與僑社事務。今年6月，金山灣區共有72位新生完成為期三天的培訓，課程涵蓋台灣文化、志工服務及傳統技藝等項目，並選出11位副會長，投入新年度團隊運作。

金山灣區FASCA青年學員在2026年年會上進行大鼓表演，展現團隊默契與活力。（主辦單位提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會17日舉辦2026年會員大會，青年學員與文教中心代表及諮詢導師合影。（主辦單位提供）

金山灣區文教中心主任王偉讚表示，FASCA多年來持續培育海外青年，學員不僅參與僑界服務，也透過活動累積領導與跨文化溝通能力。他鼓勵青年將所學運用於社區服務，向更多人介紹台灣文化，促進台美交流。

副主任蔡佳樺鼓勵學員參加僑委會舉辦的學藝競賽及英語服務營，拓展視野並累積實務經驗，同時介紹i僑卡相關功能，協助青年掌握僑務資訊，持續與台灣保持連結。

諮詢導師表示，FASCA重視文化學習與實際服務，希望學員透過團隊合作與社區參與，建立自信並發揮個人專長。本次年會也安排學員分享參與國慶活動的經驗，透過技藝體驗與互動交流，讓青年在學習文化的同時，增進彼此合作與溝通。

未來金山灣區FASCA將持續推動文化培訓及社區志工活動，鼓勵青年發揮所長，參與在地服務與台灣文化推廣。

金山灣區文教中心主任王偉讚在FASCA年會上致詞，鼓勵青年積極參與社區服務，推廣台灣文化。（主辦單位提供）