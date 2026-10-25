慶祝台灣光復節 聖荷西市府升國旗

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市府為慶祝光復節升起中華民國國旗，並以市議會設立「中華民國台灣日」肯定台僑與台美社群對當地發展的貢獻。

為了慶祝10月25日中華民國 光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗，當地政要、僑領到場，國旗將飄揚一整個星期。

聖荷西市議會通過提案將10月25日訂為「中華民國台灣日」。提案的聖荷西市議員歐提茲（Peter Ortiz）表示，他特別感謝台僑在矽谷 的貢獻，並期盼藉由中華民國台灣日增進彼此深厚友誼。這也代表台美友誼歷久彌新。

駐舊金山經文辦事處新聞組長郭卉蓁代表經文處出席活動。她表示，這是聖荷西第二年舉行「中華民國台灣日」並升起國旗，聖荷西市早與台灣有許多淵源，不僅與台南市1977年締結為姊妹市，至今密切交流。

聖荷西是矽谷的中心，也是全美第十大城市，有許多台灣人及其後代在矽谷有著深刻的科技與經貿貢獻與往來。

華美傳統基金會會長林大銳指出， 10月25日是中華民國光復節，象徵著亞洲二戰的結束，也代表著中華文化在台灣重生，以及中華民國與台灣人民的堅韌勝利，從那段戰後艱辛歲月中，台灣一步步走向自由與繁榮，成為今日世界矚目的民主典範與科技重鎮。

他說，「中華民國台灣日」這份榮譽是對台灣與聖荷西之間長久友誼的真摯肯定，也象徵著對台美社群在城市文化與多元發展上的重要貢獻之表彰。

林大銳表示，基金會與市府多年來保持密切合作，透過中華文化公園的修復工作，不僅讓地方政府更加重視這項文化資產，也增進了市府與華人僑社之間的交流。他感謝馬漢、奧提茲及市政府對修復工作的支持，讓這座具有半世紀歷史的文化公園重新展現風采。

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗，當地政要、僑領到場。（主辦單位提供）

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗，當地政要、僑領到場。（主辦單位提供）

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗。（主辦單位提供）

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗。（主辦單位提供）

為了慶祝10月25日中華民國光復節，華美傳統基金會與聖荷西市府10月23日在市府前廣場升起了中華民國國旗。（主辦單位提供）