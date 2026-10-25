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沙加緬度縣投票所開放 台裔潘君達角逐國會議員

編譯組╱綜合報導
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台移民之子、小兒科醫師潘君達(Richard Pan)。(取自加州州政府官網)
台移民之子、小兒科醫師潘君達(Richard Pan)。(取自加州州政府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

沙加緬度縣投票中心已開放，期中選舉升溫，台移民之子潘君達將在重新劃定的國會第6選區挑戰現任議員基利，地方也同時面臨學區稅、公債與全州公投案。

距離11月3日美國期中選舉不到兩周，加州首府沙加緬度選戰逐漸升溫。沙加緬度縣的19處投票中心於24日開放，選民登記及選舉處（VRE）呼籲選民及早投票。今年選票涵蓋州長、國會議員、縣政委員及多項地方提案；其中，台移民之子潘君達(Richard Pan)將與現任眾議員基利(Kevin Kiley)對決，爭取國會第6選區眾議員席次。

國會第6選區依第50號提案重新畫定，範圍涵蓋Roseville、Rocklin、Orangevale、Citrus Heights、沙加緬度北部及東部大部分地區，以及西沙加緬度等。現任聯邦眾議員基利原代表的第3選區被重畫拆分後，選擇在涵蓋家鄉Rocklin的第6選區尋求連任，並於3月以「無黨派偏好」身分登記參選，告別多年的共和黨籍。凱利曾任中學英文教師及加州副檢察長，2016年至2022年擔任州眾議員。

民主黨籍候選人潘君達為台灣移民之子，是小兒科醫師，曾主持加大戴維斯分校小兒科住院醫師培訓計畫，2010年至2022年先後擔任州眾議員及州參議員，以推動學童疫苗立法聞名。6月初選中，基利以約25%得票率居首，潘君達以近23%險勝唯一的共和黨候選人，取得決選資格。

沙加緬度選民這次還將選出第1選區縣政委員，角逐者為Flojaune Cofer與Eric Guerra，爭取接替任職16年的縣政委員Phil Serna。Cofer曾於2024年以些微差距落選市長，Guerra自2015年起擔任市議員，現為臨時代理市長。縣政委員會約掌管92億元預算，負責公共衛生、遊民及公共安全等資源分配。

地方提案方面，沙加緬度聯合學區提出Measure M，是一項教育特別稅公投案，主張對每筆房產地塊(parcel)每年徵收95元附加稅，目的是增加特殊教育及學生早期介入輔導經費，若通過，自2027年7月實施，適用於沙加緬度市聯合學區，而非整個沙加緬度縣；此外，Natomas聯合學區提出3億元Measure D公債；Folsom市則有Measure I、J、K等提案。全州另有14項公投案，涵蓋億萬富翁稅、住房公債、罷免制度及選民身分證明等議題。

沙加緬度縣府表示，縣內19處投票中心自10月24日起開放，民眾可登記投票、申請補發選票、親自投票或使用無障礙設備。VRE人員也會進駐市中心「星空電影夜」活動，提供選票投遞服務。郵寄選票可投入官方投遞箱或以已付郵資信封寄回，郵戳須在11月3日或之前，並須於11月10日前送達。選務處提醒，回郵信封務必簽名，選票才會計入。

縣府強調，各選區選票內容依住址而異，選民可上縣選務處網站（elections.saccounty.gov）查詢，或致電(916) 875-6451；免付費協助專線(800) 762-8019可轉接TTY服務。

現任眾議員基利(Kevin Kiley)。(取自加州州政府官網)
現任眾議員基利(Kevin Kiley)。(取自加州州政府官網)

精華 FAQ

  • 沙加緬度縣19處投票中心自10月24日起開放，選民可登記、補發選票、親自投票或使用無障礙設備。選民登記及選舉處呼籲民眾及早投票，以免接近11月3日時人潮擁擠。

  • 民主黨的潘君達將對決現任眾議員基利。第50號提案重新畫定第6選區後，範圍涵蓋Roseville、Rocklin與沙加緬度北東部等地，基利因此轉戰新選區尋求連任。

  • 沙加緬度聯合學區提Measure M、Natomas聯合學區提Measure D，Folsom市也有多項提案；郵寄選票需在11月3日前郵戳、11月10日前送達，且回郵信封必須簽名才會計入。

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