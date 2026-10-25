沙加緬度市撥150萬經費 補助社區防暴力

沙加緬度市預防暴力補助開放申請，11月3日截止，總額150萬元。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度市警察局暴力預防辦公室將提供近150萬元補助，支持社區組織透過實證策略預防暴力、協助高風險青少年，申請期限至11月3日。

沙加緬度市警察局暴力預防辦公室（OVP）宣布，2026-27會計年度將釋出近150萬元補助金，開放市內社區組織申請，支持預防暴力、協助高風險青少年及青年連結服務與機會的計畫。開放申請至11月3日截止。

這次資金分屬兩項計畫，均以實證為基礎或參考實證的策略為核心，目標是減少社區及幫派相關暴力、深化社區夥伴關係，並為年輕人開創正向出路。

OVP經理Nicole Clavo博士表示，預防暴力必須仰賴熟悉社區、每天與年輕人直接接觸的組織通力合作；這些補助將協助相關計畫在暴力發生前及早介入，引導青少年取得資源，共同打造更安全的未來。

規模較大的「幫派預防與介入工作小組（GPIT）」補助計畫總額120萬元，服務對象為受社區及幫派暴力影響尤深的10至24歲青少年與青年。每個組織最多可申請20萬元，用途涵蓋教育、勞動力發展、就業與職業訓練，外展、個案管理、導師輔導與支持性服務，以及與OVP、警察局和其他社區組織建立合作。

另一項「暴力阻斷、干預與遏止（VIDS）」補助計畫金額為27萬5000元，預計僅核發一筆，鎖定13至24歲高風險族群。除預防與介入服務外，該計畫也支援重大事件發生後的社區回應，以及在可靠情資顯示暴力風險升高時採取的主動防範行動。

至於申請資格，兩項計畫均限為非營利組織，須在加州州務卿及加州檢察長慈善信託登記處完成登記且狀態良好，具備至少三年為青少年及青年提供暴力預防或介入服務的經驗，並與市府往來紀錄良好，包括過往補助協議的履行情形。申請者也應展現組織能力、穩固的社區合作網絡，以及服務受暴力影響青少年的實務經驗。

有意申請者須透過市府補助管理系統（grants.cityofsacramento.gov）線上提交，完整計畫指南、資格要求及申請資料均可在入口網站查閱。如有疑問，可電郵[email protected]洽詢。