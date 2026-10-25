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APAPA慶25周年 政界領袖凝聚亞太裔影響力

APAPA媒體部供稿
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APAPA銀禧慶典於尹氏莊園（Yin Ranch）舉行，各界嘉賓齊聚，共同見證組...
APAPA銀禧慶典於尹氏莊園（Yin Ranch）舉行，各界嘉賓齊聚，共同見證組織成立25周年的重要時刻。（APAPA提供）

AI摘要

文章摘要整理：

APAPA舉行成立25周年慶典，政界與社區領袖齊聚，回顧其推動亞太裔參與公共事務、培育青年領袖的成果，並表彰傑出人物、展望未來發展。

亞太裔公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，簡稱APAPA）10月17日，在加州尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦成立25周年慶典（25th Anniversary Gala）。來自政界、商界、社區組織及各界的嘉賓齊聚一堂，共同回顧APAPA四分之一世紀以來推動亞太裔公民參與、培育青年領袖及促進多元文化交流的卓越歷程，並展望未來25年的發展願景。

本次盛典邀請多位重量級政界人士，包括加州副州長Eleni Kounalakis、加州司法部長Rob Bonta、加州財政廳長馬世雲（Fiona Ma）、聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、Kevin Kiley及松井佳壽惠（Doris Matsui）以及加州眾議員方樹強（Mike Fong）、阮愛倫（Stephanie Nguyen）、David Tangipa和沙加緬度縣地方檢察長Thien Ho等，展現APAPA多年來建立的跨黨派合作關係及其在公共事務領域的廣泛影響力。

APAPA創立於2001年，長期致力於透過公民教育、公共事務參與及領導力培訓，提升亞太裔美國人在主流社會中的參與度與影響力。

APAPA創辦人兼榮譽主席尹集成（CC Yin）、全國理事會主席Joe Johal及全國主席Kris Concepcion在紀念冊聯合致詞中，向多年來支持組織發展的贊助商、捐助者、分會領袖、義工、社區合作夥伴及民選官員表達誠摯謝意，強調APAPA最珍貴的成就，是25年間凝聚起彼此支持、共同服務社區的大家庭。

晚會特別安排向尹氏家族（Yin Family）致敬的環節，感謝其長期支持APAPA發展及社區公益事業。現場嘉賓登台致意，掌聲熱烈，成為當晚感人時刻之一。

表彰傑出人物 致敬先驅

為肯定長期服務社會、推動亞太裔社區發展的傑出人士，大會頒設「英雄獎」（Heroes Awards）及「先驅獎」（Pioneer Awards）。

英雄獎表彰Sandy Chau、Ken Fong、Hsing Kung、Dr. Albert Wang等社區建設者，以及Chiling Tong、Joel Szabat等創辦願景推動者。

先驅獎則表彰Cynthia Bonta、Ma eley Tom、Margaret Wong、Henry Li、Margaret Liang、Alan Wong、Mel Orpilla、Gregoria Torres、Jun Liu及Charles Cheng等十位在倡議、公共服務、社區團結、創新與領導力方面作出貢獻的傑出人士。

這些表彰不僅肯定個人成就，更象徵亞太裔社區世代傳承、持續參與公共事務的精神。

多元文化表演 展現活力

當晚文藝節目同樣精彩。國際歌手Mary Millben、表演者Arianne Del、曾參演李安電影《金山》的Erzhan Xu，以及日本傳統太鼓表演團體Koyasan Taiko，為盛典增添豐富的藝術與文化色彩。

大會亦安排青年代表Avanti Ramraj及Veronica Chou參與活動，彰顯APAPA重視青年培育、鼓勵新世代發聲的核心理念。

本次盛典獲得企業、基金會及社區組織熱情支持。Yin Foundation擔任首席贊助商，Southwest Airlines為冠名贊助商，AT&T及Kaiser Permanente為VIP贊助商，另有Coca-Cola、Amazon、Alliant等企業及眾多社區夥伴共同支持。

大會並舉辦「Bid for the Dream」線上慈善拍賣，獲得博物館、劇院、藝術家及餐飲業者捐贈拍賣品，為支持APAPA的社區公益使命凝聚更多資源。

展望未來，APAPA提出下一個25年的三大發展方向：領導力培育（Leadership Development）、會員價值（Member Value）及社區影響力（Community Impact），期望持續培養新世代領袖，深化社區合作，擴大亞太裔在美國公共事務中的參與。

在溫馨而隆重的氣氛中，APAPA成立25周年盛典圓滿舉行。這場銀禧慶典不僅是對過去25年成果的致敬，更象徵著亞太裔社區凝聚力量、薪火相傳，攜手邁向下一個嶄新里程碑。

APAPA成立25周年盛典上，大會特別向尹氏家族致敬，感謝其長期支持亞太裔社區發...
APAPA成立25周年盛典上，大會特別向尹氏家族致敬，感謝其長期支持亞太裔社區發展與公益事業。（APAPA提供）

精華 FAQ

  • 這場銀禧慶典不只是回顧APAPA 25年來的成長，更凸顯其在亞太裔公民參與、領導力培育與社區凝聚上的長期影響，並藉此展望下一個25年的發展方向。

  • 出席者包括加州副州長Eleni Kounalakis、司法部長Rob Bonta、財政廳長Fiona Ma，以及Ted Lieu、Kevin Kiley、Doris Matsui等聯邦與州級民選官員，展現跨黨派支持。

  • APAPA提出未來25年聚焦3大方向：領導力培育、會員價值提升與社區影響力擴大，目標是持續培養新世代領袖，深化合作並強化亞太裔在公共事務中的參與。

眾議員

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