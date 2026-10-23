從紫禁城到墨西哥工人寫生 韓辛「浮想」個展登場

硅谷亞洲藝術中心將於2026年10月17日至11月15日舉辦中國藝術家韓辛(左二)個展「浮想」。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 硅谷亞洲藝術中心舉辦韓辛個展「浮想」，精選其40餘年創作中的油畫與水粉作品，從紫禁城到工人寫生，呈現跨越中、美、歐的藝術歷程。

硅谷亞洲藝術中心於17日至11月15日舉辦中國藝術家韓辛個展「浮想」。展覽匯集韓辛1982年至2023年創作的16幅（組）、共63件作品，涵蓋油畫與水粉畫，展現藝術家40餘年來的創作歷程，以及他獨特而充滿活力的藝術語言。其中有為他近年在東灣營建大畫室時的墨西哥 裔建築工人的油畫寫生像系列9幅，是從108幅作品中挑選出來的。

韓辛1955年出生於上海。1970年，他結識了林旭東、陳丹青等年輕畫友，在上海的街巷與生活現場中開始藝術探索

韓辛的藝術生涯與中國現代美術的重要發展階段緊密相連。1976年，他以臨時工身份進入上海油畫雕塑創作室，與陳逸飛結為知交，並參與經典作品「踱步」的創作。1977年，他的油畫作品入選全國美展，並由中國美術館收藏。此後，他進入中央美術學院油畫系壁畫研究室深造，為進一步的藝術發展奠定了基礎。

1981年，韓辛移居柏克萊 ，1984年獲加州 藝術與工藝學院（California College of Arts and Crafts）藝術碩士學位。1985年，他獲得美國國家藝術基金會資助，成為首位獲此殊榮的中國大陸赴美藝術家。1988年，應法蘭西學院邀請，他前往法國吉維尼，在印象派大師莫奈的故居生活、創作一年。

韓辛的藝術實踐亦受到國際機構的關注。2000年，香港置地公司委託他創作「四季」系列四幅大型油畫，以紫禁城城門為創作意象，通過春、夏、秋、冬不同的光影與色彩，表現香港作為中國門戶城市的角色，並寄託藝術家對祖國的深厚情懷。此次展覽亦會展出同系列「紫禁城」。

本次展覽以「浮想」為題，呈現韓辛多元的題材與豐富的視覺表達。展出的作品包括「紫禁城」、「天方夜譚」、「燃燒的慾望」、「雙關」、「歲月」、「四季」等油畫，以及「莫奈花園」系列和「政治波普」、「建築工人」、「富起來」等水粉作品。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，從早年備受爭議的探索，到在中美及歐洲的藝術實踐，韓辛始終保持著敏銳、開放而富於實驗精神的創作狀態。他的作品既有長期藝術積累所形成的沈著與深度，也保有鮮銳蓬勃的生命力。「浮想」不僅是對其個人藝術歷程的集中呈現，也為灣區觀眾提供了重新認識這位跨越時代與文化邊界的藝術家的機會。