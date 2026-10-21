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江蘇經貿團訪北加 僑商共話合作

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北加州江蘇同鄉會歡迎江蘇省經貿代表團訪問舊金山灣區。（主辦方提供）
北加州江蘇同鄉會歡迎江蘇省經貿代表團訪問舊金山灣區。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇經貿代表團訪問舊金山灣區，與北加州江蘇同鄉會暨商會舉行午宴交流，介紹江蘇投資優勢與招商政策，並就AI發展趨勢展開討論。

江蘇省商務廳副廳長吳海雲率領的經貿代表團八人15日到訪舊金山灣區。北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會在密爾布瑞舉辦歡迎午宴暨交流會。雙方深入交談，為今後合作交流打下良好基礎。會議由江蘇同鄉會暨江蘇商會副會長王嵐主持。

北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會理事長吳有義致辭，歡迎來自家鄉的代表團，指出江蘇同鄉會暨江蘇商會成立以來，與江蘇各部門和各地市都保持密切關係，促進兩地的經貿文化交流。

代表團團長吳海雲讚揚江蘇僑胞在美國勤奮努力，成為各行各業的優秀人才並積極回饋家鄉。江蘇省商務廳外資處副處長何懷東、無錫市商務局副局長貢佳鳴、徐州高新區管委會主任張偉、淮安開控集團董事長徐鐵等，分別介紹江蘇省及各地的發展優勢和招商引資的優惠政策，歡迎僑胞到江蘇考察和投資興業。IBM科學家淩棕博士在會上就當今AI潮流及發展趨勢，進行分析和評論，引發在場來賓的討論。

代表團成員還有江蘇省駐美國經貿代表處主任代表李振華、江蘇省商務廳一級主任科員吳建每、徐州招商局局長武征。江蘇同鄉會暨江蘇商會參加人員還有浩天律師事務所舊金山分所主任淩浩、江蘇同鄉會暨江蘇商會副會長兼秘書長婁為、江蘇同鄉會暨商會副會長兼美西和統會會長魏茹、榮譽會長張靜靜，江蘇同鄉會暨商會副會長暨財務長曲素梅，理事陳美萍、王穎、陳晨、李宏。

精華 FAQ

  • 代表團此行主要是拜會北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會，透過歡迎午宴與交流會加強聯繫，並向僑胞推介江蘇各地的發展優勢、招商政策與投資機會。

  • 該會負責在密爾布瑞舉辦歡迎午宴暨交流會，並由副會長王嵐主持。理事長吳有義致詞歡迎代表團，強調多年來與江蘇各部門保持密切互動。

  • 除招商與合作交流外，IBM科學家淩棕博士也就當今AI潮流及發展趨勢進行分析評論，帶動與會者討論，使活動同時涵蓋產業合作與科技前瞻議題。

加州 舊金山 北加

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