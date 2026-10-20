非裔減華人增 舊金山波托拉和灣景地區新華埠崛起

根據美國人口普查數據，灣景─獵人角是舊金山成長最快的華人社區之一，在波托拉和灣景地區正在形成一個「新華埠」。(取自Bayview Hunters Point Community Advocates官網)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣景與波托拉因房價較低吸引華人移入，華人占比大幅上升，逐步形成新華埠，但也伴隨黑人居民外移與族群關係緊張。

根據2020年至2024年間的美國人口普查數據，灣景─獵人角(Bayview-Hunters Point)是舊金山 成長最快的華人社區之一，華人人口占比約為27%；鄰近的波托拉(Portola)社區，華人比率則高達近46%。

「舊金山紀事報」報導，目前聖布諾大道(San Bruno Avenue)沿街商店，大多由華人經營，既有售金黃菠羅包與肉鬆包的麵包店，也有掛著脆皮烤鴨的港式燒臘店。兩個社區內，非華裔的亞裔人口數量也有所增加。

這些變化反映舊金山華人人口分布的更大趨勢：過去20年，華人總人口雖基本穩定在20%以上，但在華埠 (Chinatown)、列治文區(Richmond District)與日落區(Sunset District)等傳統華人聚居區，華裔人口卻減少。許多家庭為尋求相對可負擔的住房，搬往舊金山東南部，從而在波托拉和灣景地區形成一個「新華埠」(new Chinatown)。

然而，隨著這些社區逐漸演變為繁榮的華人聚居區，許多在此居住已久的黑人居民則選擇離開。這種變遷導致兩個族群之間的關係有時會變得緊張；不過，社區領袖與居民一直致力促進跨族裔團結，例如透過共同舉辦慶祝活動，以及在社區農場裡並排種植羽衣甘藍及小白菜等方式，來增進彼此交流。

位在獵人角地區的海軍造船廠，二戰期間曾負責維修太平洋艦隊的軍艦，吸引數千計的黑人勞工來到灣景─獵人角地區。然而，1974年，作為該地區最大雇主的造船廠停止運營，這個工人階級社區陷入了困境：貧困、失業、暴力事件與公開的毒品交易日益增多。當時房價十分低廉。

1980年代，灣景─獵人角地區超過70%的居民是黑人。不過，東灣州大(Cal State East Bay)社會學教授包瑟(Benjamin Bowser)在1988年的一篇論文中指出，當時已有部分華人家庭開始在灣景地區第三街以東定居。他分析，黑人居民已無力繼續負擔在灣景─獵人角的居住成本；而由於該地區被視為貧民窟，白人買家也不願涉足此地。但是，華人既有經濟能力，也有購屋意願。

時至1990年，灣景地區的華人比率已達10%，鄰近的波托拉地區則達20%。

數十年來，舊金山努力改善生活條件的華人移民，通常最初落腳在華埠，之後將轉往西部的列治文區及日落區。然而，隨著這些區域的房價日益高漲，越來越多的華人家庭開始將目光轉向東南部。

對於購屋者而言，灣景區一直是相對平價的選擇。不過，這種可負擔性也正在改變。根據房地產平台「Zillow」數據，儘管灣景區的房價依然遠低於舊金山平均水平，但從2010年到2024年，該地區的房價漲幅高達146%，在全舊金山市名列前茅。