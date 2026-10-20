我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普第二任已撤銷逾30萬簽證 4000份涉生育旅遊

赴中恐遭不當拘留 國務院點名美籍華人小心⋯今日5件事

非裔減華人增 舊金山波托拉和灣景地區新華埠崛起

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據美國人口普查數據，灣景─獵人角是舊金山成長最快的華人社區之一，在波托拉和灣景...
根據美國人口普查數據，灣景─獵人角是舊金山成長最快的華人社區之一，在波托拉和灣景地區正在形成一個「新華埠」。(取自Bayview Hunters Point Community Advocates官網)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山灣景與波托拉因房價較低吸引華人移入，華人占比大幅上升，逐步形成新華埠，但也伴隨黑人居民外移與族群關係緊張。

根據2020年至2024年間的美國人口普查數據，灣景─獵人角(Bayview-Hunters Point)是舊金山成長最快的華人社區之一，華人人口占比約為27%；鄰近的波托拉(Portola)社區，華人比率則高達近46%。

「舊金山紀事報」報導，目前聖布諾大道(San Bruno Avenue)沿街商店，大多由華人經營，既有售金黃菠羅包與肉鬆包的麵包店，也有掛著脆皮烤鴨的港式燒臘店。兩個社區內，非華裔的亞裔人口數量也有所增加。

這些變化反映舊金山華人人口分布的更大趨勢：過去20年，華人總人口雖基本穩定在20%以上，但在華埠(Chinatown)、列治文區(Richmond District)與日落區(Sunset District)等傳統華人聚居區，華裔人口卻減少。許多家庭為尋求相對可負擔的住房，搬往舊金山東南部，從而在波托拉和灣景地區形成一個「新華埠」(new Chinatown)。

然而，隨著這些社區逐漸演變為繁榮的華人聚居區，許多在此居住已久的黑人居民則選擇離開。這種變遷導致兩個族群之間的關係有時會變得緊張；不過，社區領袖與居民一直致力促進跨族裔團結，例如透過共同舉辦慶祝活動，以及在社區農場裡並排種植羽衣甘藍及小白菜等方式，來增進彼此交流。

位在獵人角地區的海軍造船廠，二戰期間曾負責維修太平洋艦隊的軍艦，吸引數千計的黑人勞工來到灣景─獵人角地區。然而，1974年，作為該地區最大雇主的造船廠停止運營，這個工人階級社區陷入了困境：貧困、失業、暴力事件與公開的毒品交易日益增多。當時房價十分低廉。

1980年代，灣景─獵人角地區超過70%的居民是黑人。不過，東灣州大(Cal State East Bay)社會學教授包瑟(Benjamin Bowser)在1988年的一篇論文中指出，當時已有部分華人家庭開始在灣景地區第三街以東定居。他分析，黑人居民已無力繼續負擔在灣景─獵人角的居住成本；而由於該地區被視為貧民窟，白人買家也不願涉足此地。但是，華人既有經濟能力，也有購屋意願。

時至1990年，灣景地區的華人比率已達10%，鄰近的波托拉地區則達20%。

數十年來，舊金山努力改善生活條件的華人移民，通常最初落腳在華埠，之後將轉往西部的列治文區及日落區。然而，隨著這些區域的房價日益高漲，越來越多的華人家庭開始將目光轉向東南部。

對於購屋者而言，灣景區一直是相對平價的選擇。不過，這種可負擔性也正在改變。根據房地產平台「Zillow」數據，儘管灣景區的房價依然遠低於舊金山平均水平，但從2010年到2024年，該地區的房價漲幅高達146%，在全舊金山市名列前茅。

精華 FAQ

  • 根據2020年至2024年人口普查與報導，灣景─獵人角和波托拉是華人增長最快的地區，分別約占27%與近46%，已被視為舊金山東南部的新華埠核心。

  • 主因是傳統華人聚居區如華埠、列治文與日落區房價愈來愈高，東南部相對可負擔，因此許多家庭選擇搬到灣景和波托拉尋找較易負擔的住房。

  • 隨著華人社區擴大，部分長住黑人居民選擇離開，族群關係一度緊張。不過社區領袖也透過共同慶祝活動與社區農場合作，努力促進跨族裔團結。

舊金山 華埠 非裔

上一則

灣區婦人策畫最後晚餐殺夫 「毫無悔意」判終身監禁

下一則

曾經的新甘迺迪家族 紐森與季伏爾20年前被認定成就事業

延伸閱讀

年入六位數在舊金山 仍無法租到心儀房源

年入六位數在舊金山 仍無法租到心儀房源
新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增
房價漲得比薪水快 紐約人恐再熬10年才買得起房

房價漲得比薪水快 紐約人恐再熬10年才買得起房
余貞美再戰布利桑頓市議員 盼打破亞裔代表逾半世紀空白

余貞美再戰布利桑頓市議員 盼打破亞裔代表逾半世紀空白

房貸利率飆破7% 房市將降溫？金山恐成例外

房貸利率飆破7% 房市將降溫？金山恐成例外

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容提供的監視影片截圖）

法官批准投毒同事柏克萊華裔科學家撤銷犯罪紀錄

2026-10-14 21:46

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果
非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢