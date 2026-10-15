華裔科學家投毒 法官允撤銷犯罪紀錄

華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪案底。（袁容提供的監視影片截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊華裔科學家徐大衛因向同事投放鎘中毒案，近日依州法獲准撤銷重罪定罪，雖可清除案底，但受害者仍對長期健康與司法結果感到失望。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，柏克萊 科學家徐大衛（David Xu，音譯）用有毒重金屬毒害同事已過去七年，受害者冶金學家袁容（Rong Yuan，音譯）當時用攝像頭記錄下了這起襲擊事件。阿拉米達縣高等法院的一名法官周一（12日）批准了徐大衛關於撤銷其投毒重罪（felony poisoning）定罪的聲請。

這項通常被稱為「清除案底」（expungement）的救濟措施意味著，徐大衛不再需要向私營雇主披露該定罪紀錄。儘管他原本可能面臨最高終身監禁，但他僅在監獄服刑一天，並接受了兩年緩刑。

徐大衛曾是柏克萊一家工程公司的材料表徵專家，於2019年被捕，並被控謀殺未遂及兩項重罪中毒指控。據柏克萊警察局報告稱，徐大衛「多次」在同事袁某的「食物和飲水中」投放鎘（cadmium）。

儘管罪行性質嚴重，但在前地檢長官善貞（Pamela Price）領導下，檢方仍向徐大衛提出了一項被主審法官稱為「異常寬大」的認罪協議。

根據州法律，完成緩刑所有條件的人有權聲請撤銷指控。加州上訴法院曾裁定，除非犯罪行為屬於少數幾項排除情形之一，否則法官不得駁回此類聲請，而投毒並不在排除之列。徐大衛於3月完成了緩刑，並於7月提交了撤銷指控的聲請。

周一的聽證會由拉馬斯（Pelayo Llamas）法官主持。袁容出席了聽證會並宣讀了受害人影響陳述。袁容稱，助理地檢長普莉希拉•王（Priscilla Vuong，音譯）也反對撤銷指控。

袁容表示，這一裁決「在意料之中」，但她「仍然感到失望」。她並不責怪拉馬斯法官，承認他是在遵循州法律，但她難以理解司法系統為何會如此運作。

「這是一起嚴重的中毒案件，給我的家庭造成了毀滅性的、持久的傷害，」袁容說，她於2023年曾患過心臟病，持續的健康問題使她無法全職工作。

「鎘可在人體內殘留數十年，我擔心其影響將終生損害健康，」她說。

此案被撤銷並不意味著案件就此了結。執法部門仍會看到徐大衛的逮捕和定罪紀錄，如果他被指控犯有新罪，該定罪紀錄可作為對其不利的證據。