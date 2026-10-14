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搬離傳統社區 舊金山華埠、西區華裔人口減少數千人

編譯林思牧／綜合報導
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圖為舊金山華埠都板街上的李氏公所。（谷歌地圖）
圖為舊金山華埠都板街上的李氏公所。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山華裔人口總量大致穩定，但因房價壓力與生活選擇改變，家庭逐漸從華埠及西區搬往更可負擔或更高端的新興社區。

曾聚居在舊金山華埠和西區的華裔家庭，正在逐漸搬離傳統的華人社區，為什麼會發生這樣的變化？

舊金山紀事報報導，東尼李(Tony Lee，音譯)的家族史被刻在舊金山華埠的牆上，在都板街(Grant Avenue)上莊嚴的李氏公所(Lee Family Association)大樓裡，他的父親和祖父的畫像與歷代成員的畫像並列懸掛，他們曾幫助其他華人移民在舊金山安家落戶。

但如今，東尼李的祖父的後代已無一人居住在華埠。事實上，連留在舊金山的也寥寥無幾。相反，他們正經歷著一場翻天覆地的變化：舊金山的華裔家庭紛紛搬離了歷史上華人聚居的區域。

「我的父母是移民，離開舊金山這個華人聚居區對他們來說非常艱難，」東尼李說。他是藥劑師，在列治文區長大，現在住在洛斯阿圖。「對我來說，這容易得多。我的孩子們擁有廣闊的世界，他們可以去任何地方。」

過去20年，舊金山的華人比率一直穩定在略高於20%的水平。但華人居民的居住地卻發生了顯著變化。紀事報對比了2000年代末和2020年代初的人口普查數據，發現華埠、日落區和列治文區分別減少了近4000名華人居民，而灣景-獵人角、波特雷羅山、南灘和外米慎區則分別增加了數千名華人居民。

據人口統計專家、房地產經紀人、社區領袖和居民稱，人口變動主要由兩種類型的移民驅動：一是尋求更經濟適用住房的工薪階層和中產階級家庭，二是尋求高端專屬生活的富裕專業人士。這些人口流動共同改變了舊金山華人社區的重心。

過去，華埠中尋求更寬敞住房的向上流動移民會搬到西區。但在過去幾十年裡，日落區和列治文區的房價幾乎翻了一番，導致這些社區的華人居民流失率最高。

取而代之的是，更多尋求經濟適用房的華人家庭湧向位於城市東南部的灣景和波托拉。同時，新建豪華公寓激增的地區也出現了華人人口成長，這主要得益於科技工作者的湧入。這些移民模式揭示了正在重塑美國華人人口比例最高的城市之一的經濟壓力和願望。

精華 FAQ

  • 主要原因是住房成本與生活需求改變。工薪與中產家庭尋找較可負擔的房子，富裕專業人士則追求新建高端住宅與更符合職涯的居住環境。

  • 華埠、日落區與列治文區各減少近4000名華人居民；相對地，灣景-獵人角、波特雷羅山、南灘與外米慎區則增加了數千名華人居民。

  • 它顯示華人社區重心正從傳統聚居區轉向城市新興區域，背後是房價飆升、住宅供給變化與科技業帶動的人口流入，讓華人分布更分散。

華裔 舊金山 華埠

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