東灣雙十羽球同樂賽 吸引150人同樂

雙十羽球同樂賽最大獎得主（左）與活動主辦人廖紹文（右）合影。廖紹文曾協助籌辦華運會羽球賽事，這次號召球友共同舉辦國慶羽球活動。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 東灣佛利蒙舉辦10/10羽球同樂賽，近150名球友與親友參與，透過台灣小吃隊名、美食與抽獎活動歡慶雙十，也展現灣區社群凝聚力。

雙十國慶當天，東灣佛利蒙的Synergy羽球 館舉行「10/10羽球同樂賽」，由灣區 台灣球友自發籌辦，吸引近150名球友、親友及兒童參與。活動以「誰羽爭鋒」為團體賽主題，參賽隊伍以台灣特色小吃命名，現場還有台灣美食、珍珠奶茶及抽獎活動，吸引不同背景的球友共同參與。

參賽隊伍以「剉冰」、「芋圓」、「潤餅」、「車輪餅」、「擔仔麵」及「大腸包小腸」等台灣小吃命名，最後由「剉冰」與「潤餅」隊爭奪冠亞軍。現場懸掛中華民國 國旗，並安排台灣餐飲，最大獎為Synergy羽球館價值165元的10次入場券。

活動主要籌辦人廖紹文表示，起初預估僅30至40人參加，沒想到透過球友群組迅速傳開，報名踴躍。這次由球友自發參與籌備，還有商家熱心贊助，讓他感受到不同以往的樂趣。

來自廣東的球友Hardy表示，這次六人隊伍中，有四名隊友原本不認識。他平時經常打球，也很喜歡台灣，能透過活動結交不同背景的朋友相當開心。不過，正式比賽仍讓他緊張得雙手發抖，打了幾球後才逐漸適應。

首次參賽的台灣球友Tony表示，自己2015年來美國，直到來加州實習，透過朋友介紹加入羽球活動，才認識更多灣區台灣朋友。

五十嵐經營者林培霖是羽球團創辦人，也是此次贊助商之一。他表示，成立球團是希望讓灣區朋友透過運動認識彼此，在忙碌之餘有交流、放鬆的空間，也希望開店不只是提供飲料，更能為社區活動盡一份力。

台灣機能服飾品牌美信研衣生技（WEAR LAB）老闆Paul除了參賽，也提供兩件採用氣凝膠技術的機能飛行外套作為抽獎獎品。

Synergy羽球館創辦人Ben Lee曾代表美國參加1992年奧運，並擔任2012年倫敦奧運羽球隊總教練。他表示，透過台灣球友了解雙十國慶的由來，覺得這場聚會很有意義，期待未來有更多人參與類似活動。

「誰羽爭鋒」團體羽球賽參賽活動以台灣特色小吃為隊伍命名，增添比賽趣味。最後由「剉冰隊」與「潤餅隊」爭奪冠亞軍。（記者王湘涵╱攝影）

雙十國慶當天，灣區羽球愛好者齊聚東灣佛利蒙Synergy羽球館，開賽前與中華民國國旗和美國國旗合影，透過運動交流歡慶國慶。（記者王湘涵╱攝影）

主辦單位準備多款台灣泡麵作為賽後宵夜，包括統一肉燥麵、維力炸醬麵等，讓球友在異鄉也能品嚐家鄉味。（記者王湘涵╱攝影）

雙十羽球同樂賽吸引近150名球友、親友及兒童參與，部分參加者在Synergy羽球館內合影，展現灣區羽球社群的活力。（記者王湘涵╱攝影）

「10/10羽球同樂賽」在佛利蒙Synergy羽球館舉行，參賽球友在場上揮拍競技，享受比賽樂趣。（記者王湘涵╱攝影）

佛利蒙五十嵐業者響應雙十羽球同樂賽，讓球友在運動之餘也能品嚐熟悉的台灣味。（記者王湘涵╱攝影）