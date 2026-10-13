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屋崙亞健社年度慈善晚宴 劉美賢獲表彰

編譯組／綜合報導
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劉美賢在屋崙亞洲健康服務組織年度晚宴上獲表彰。（美聯社）
劉美賢在屋崙亞洲健康服務組織年度晚宴上獲表彰。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區冬奧金牌得主劉美賢在屋崙亞洲健康服務組織年度慈善晚宴獲表彰，並分享暫停滑冰1年的原因，同時讚揚華埠社區與醫療資源的重要性。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，周六（10日）晚，灣區的冬季奧運會金牌得主劉美賢（Alysa Liu）在屋崙亞洲健康服務組織舉辦的年度晚宴上獲表彰。

劉美賢在米蘭–科爾蒂納2026冬季奧運會（Milan Cortina 2026 Winter Olympics）上實現了驚人的復出。奪得金牌後，她於8月表示將暫停參賽一年。

「對我來說，我更希望在某件事上全身心投入。因為今年我有太多承諾，包括一些意料之外的承諾等，我想去探索其中的每一項。我不喜歡分散自己的精力和時間，因為那樣無法讓我感到滿足，」劉美賢說，「所以我現在先專注於這些事情，明年再回到我平常的滑冰訓練中。」

亞洲健康服務組織是一家在全國範圍內廣受認可的醫療中心，50多年來一直致力於為患者發聲。「我認為這非常重要，因為我們是一個醫療資源嚴重不足的社區，而這些資源的存在真的幫了大忙，」劉美賢說。

亞健社位於屋崙華埠，劉美賢表示正是這個社區塑造了她。「屋崙華埠社區對我來說非常重要。這裡可以說是我成長的地方，這裡有太多了不起的人，」她說，「這裡有非常美味的食物，有非常棒的商店，而且社區凝聚力非常強。我特別喜歡我們互相幫助的這種氛圍。」

這位美國花樣滑冰隊冠軍是三位獲獎者之一，其他兩位分別是李小龍（Bruce Lee）之女李香凝（Shannon Lee），以及演員、廚師兼心理健康倡導者楊伯文（Hudson Yang）。

精華 FAQ

  • 她是在屋崙亞洲健康服務組織舉辦的年度慈善晚宴上獲表彰，該活動同時表揚多位對社區有貢獻的人士，凸顯華埠與灣區社群的支持力量。

  • 她表示今年有太多承諾與意料之外的安排，希望能把精力集中在當下重要的事情上，避免分散時間與注意力，之後再回到原本的滑冰訓練。

  • 劉美賢認為屋崙華埠是她成長的重要地方，社區凝聚力強且充滿美食與好商店；她也肯定亞健社在醫療資源不足的社區中，長年提供關鍵幫助。

屋崙 劉美賢 奧運

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