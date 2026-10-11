沙加緬度多場萬聖節免費活動 全家同樂

沙加緬度在全市社區中心舉辦多場免費萬聖節活動，壓軸登場的是「德爾帕索萬聖節驚魂派對」。(取自YPCE官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度市府10月在各社區中心推出多場免費萬聖節活動，包含鬼屋、變裝比賽、遊戲與討糖派對，部分場次須提前報名。

萬聖節 即將到來，沙加緬度市政府10月在全市社區中心舉辦多場免費萬聖節活動，包括鬼屋探險、變裝比賽、賓果遊戲、秋季嘉年華及「不給糖就搗蛋」討糖活動，讓大小朋友不必花錢，也能享受充滿驚喜與歡樂的節日氣氛。

這系列活動由市府青年、公園暨社區發展局（YPCE）主辦，從10月9日至27日陸續登場，適合全家參與。部分活動須提前報名，市府提醒民眾注意日期及報名規定，以免向隅。

即將舉辦的是10月16日周五下午6時至8時，共有兩場萬聖節活動同時登場。其中，貝爾庫利奇社區中心（Belle Cooledge Community Center）將舉辦「Howl-O-Ween」萬聖節派對，安排鬼屋、遊戲，以及狗狗、青少年與成人變裝比賽。參賽者須當天現場登記，名額有限。活動地址為5699 S. Land Park Drive。

同一時段，潘內爾社區中心（Pannell Community Center）將推出「MeadowBOO!」萬聖節慶祝活動，開放所有年齡層民眾免費參加，地點位於2450 Meadowview Road。

喜歡驚悚氣氛的民眾，可參加10月23日周五下午6時至8時，在喬治辛姆社區中心（George Sim Community Center）舉辦的年度「驚魂夜」（Fright Night at Sim）。活動以鬼屋為主題，免費開放各年齡層參加，但須提前報名，地址為6207 Logan St.。

系列活動最後一場為10月27日周二下午6時至8時，在哈金伍德社區中心（Hagginwood Community Center）舉行。「德爾帕索萬聖節驚魂派對」（Del Paso Frights）安排安全的室內討糖活動、遊戲及音樂，讓孩子不必在街頭奔走，也能體驗萬聖節討糖樂趣。活動地址為3271 Marysville Blvd.。

市府表示，上述各場活動均為免費參加，部分須事先登記。民眾可至青年、公園暨社區發展局官方網站查詢詳情及報名資訊，提前規畫適合全家參加的萬聖節行程。