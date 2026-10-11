沙加緬度寄養青年可月領900元 開放申請至10/31

沙加緬度市政府推出總額800萬元的「寄養青年保障收入計畫」。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度市與聯合勸募會合作推出寄養青年保障收入計畫，提供每月900元、最長2年的補助，協助曾受寄養照顧的青年穩定過渡到獨立生活。

沙加緬度市政府推出總額800萬元的「寄養青年保障收入計畫」，符合資格的寄養青年，每月可領取900元，最長連續兩年，累計最高可獲2萬1600元。這項計畫自10月1日起開放申請，至10月31日截止，符合資格者，將透過抽籤決定補助名單，預計11月第一周通知結果。

這項計畫由沙加緬度市政府與加州 首府地區聯合勸募會（United Way California Capital Region）合作推動，主要協助居住在沙加緬度縣市、曾接受寄養照顧的青年，在離開寄養體系後，獲得穩定收入，減輕住房、生活及就業等經濟壓力，順利邁向獨立生活。市府提醒，有意申請者應及早準備資料，詳細資格及申請方式可查詢加州首府地區聯合勸募會官方網站。

沙加緬度市長麥卡蒂（Kevin McCarty）表示，協助寄養青年順利進入成年階段，不僅是投資他們個人的未來，也是投資整個社區的未來。市府正將選民支持的公共資源，用在最能發揮效益的地方。

市議員王美（Mai Vang，音譯）指出，寄養青年往往展現極強的韌性，但當他們達到年齡限制、離開寄養照顧體系時，原有的支持卻經常在最需要的時候中斷，使他們面臨經濟及生活上的挑戰。

王美表示，這項保障收入計畫如同一座通往成年的橋梁，不僅提供實質經濟援助，也尊重青年自行決定如何使用補助款，因為每個人的生活環境與需求都不同。她強調，市府重視每一位寄養青年的未來，願意投入資源協助他們成功。

這項計畫經費來自2022年11月選民通過的L提案（Measure L）。該提案設立「沙加緬度兒童基金」，要求市政府每年將相當於地方大麻稅收入40%的金額，用於兒童及青少年服務，優先照顧受到貧困、暴力及創傷影響的年輕族群。

市府青年發展行政部門表示，穩定收入能讓寄養青年更有能力規畫下一階段人生，包括尋找住所、繼續求學及建立經濟自主能力。

負責執行計畫的加州首府地區聯合勸募會，已有超過20年服務寄養青年的經驗，並於2021年7月推出當地首個同類型保障收入計畫，此後陸續與沙加緬度市、縣政府及多所大學合作，擴大補助規模。該會過去五年服務超過10萬人，包括協助6萬1000多名兒童、近4000人取得或維持穩定住所，並透過保障收入計畫發放近400萬元。

該組織總裁兼執行長厄利博士（Dawnté Early）表示，每一項統計數字背後，都是懷抱夢想、具有潛力的年輕人。社會不能只要求寄養青年憑藉韌性克服困難，更應提供實際資源，讓他們有機會建立穩定生活。