鍾維君南灣辦水墨畫展 親授國畫技法

鍾維君水墨畫展作品開放現場認購，其中已有畫作貼上「SOLD」標示。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鍾維君在南灣華僑文教服務中心舉辦水墨畫展，並現場講授國畫歷史與技法，藉由展覽與義賣支持僑界文化活動。

鍾維君水墨畫展日前在南灣華僑文教服務中心登場，現場展出山水、花鳥等水墨作品，鍾維君更親自上起「國畫課」，從中國繪畫歷史、歷代作品講到毛筆、紙張及運筆技巧，帶著觀眾從賞畫走向動筆，讓更多人認識中國畫。

此次畫展由金山灣區中華民國 國慶委員會、華美傳統基金會主辦，也是灣區慶祝中華民國115年國慶系列活動之一。鍾維君表示，希望透過畫展延續傳統文化，也為國慶活動增添藝術氣息。畫展3至4日兩天在南灣華僑文教服務中心展出，現場作品開放認購；主辦方也感謝鍾維君將畫作義賣所得捐出，支持僑界文化活動。

華美傳統基金會會長林大銳表示，鍾維君服務僑界數十年，也長期投入文藝創作，希望藉由展覽讓灣區民眾欣賞他的作品。他並透露，巡迴展各場次展出的作品並不相同，「請大家拭目以待」。

南灣僑教中心副主任蔡佳樺表示，10月適逢中華民國國慶，海外僑胞以不同方式共同慶祝，鍾維君多年來雖在不同領域發展，仍透過畫筆延續傳統文化的記憶與人文情感。她期待藉由畫展及國畫講解，讓更多民眾認識傳統文化的底蘊。

開幕剪綵後，鍾維君以「一筆一墨：中國畫的藝術之美與文化傳承」為題開講，從早期中國繪畫談到唐宋、明清及近現代，介紹不同時期的發展。他表示，中國繪畫不只追求把景物畫得逼真，更重要的是透過筆墨呈現意境與感受。

「如果山就是山、水就是水，那乾脆照相就好了。」鍾維君以「山不是山；水不是水」說明中國畫的意境。他表示，山可以表現穩定、堅強和雄偉；不同形態的水，也能帶給人不同感受。

從「賞畫」進一步到「動筆」，鍾維君介紹如何選擇毛筆和紙張、掌握墨色濃淡、構圖及運筆，並以山石、樹木和雲水為例，說明不同筆法呈現的質感。他鼓勵觀眾「先思後畫」，再一步步完成作品。

鍾維君也分享學畫歷程，他曾拜水墨畫家胡念祖為師，尤其欣賞老師畫雲的技法，曾專程到桃園老師家中，從早到晚學習畫雲，從噴水、落墨到暈染，一步步揣摩其中變化。他也向不同畫家請益，從山水到花鳥持續摸索，並受到嶺南畫派影響。

他鼓勵民眾親自拿起畫筆，笑說退休後除了追劇、打牌，也可以嘗試學畫，「至少多一個興趣」，從簡單的紙、筆、墨開始，慢慢走進中國畫的世界。

鍾維君（左）、南灣華僑文教服務中心副主任蔡佳樺（中）、世界日報總經理李銘濱（右）等嘉賓為畫展剪綵。（記者王湘涵╱攝影）

鍾維君水墨畫展10月3日、4日，在南灣僑教中心登場，現場展出山水、花鳥等作品，吸引民眾駐足欣賞。（記者王湘涵╱攝影）

鍾維君水墨畫展3日在南灣華僑文教服務中心舉行開幕剪綵。畫展由金山灣區中華民國國慶委員會、華美傳統基金會主辦，主辦單位及嘉賓共同出席。（記者王湘涵╱攝影）

鍾維君在畫展現場以「如何欣賞國畫」為題開講，帶領觀眾從賞畫進一步認識中國畫的歷史、意境與創作技巧。（記者王湘涵/攝影）

南灣華僑文教服務中心副主任蔡佳樺表示，10月適逢中華民國國慶，僑界以不同方式共同慶祝，也藉畫展傳承中華文化。（記者王湘涵╱攝影）