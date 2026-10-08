中華長青聯誼會慶雙十 長者歌舞同樂

「2026光輝十月暨慶雙十月會」安排多項歌舞演出，表演者身著紅黑服裝帶來舞蹈，為活動增添熱鬧氣氛。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中華長青聯誼會在聖荷西舉辦慶雙十活動，會員以歌唱、舞蹈與樂器演出歡慶中華民國115年國慶，並在餐敘與卡拉OK中交流同樂。

中華長青聯誼會5日在聖荷西 舉行「2026光輝十月暨慶雙十月會」，會員齊聚一堂，以歌唱、舞蹈及樂器演奏等節目歡慶中華民國 115年國慶，現場並為壽星慶生，在歌聲與表演中交流同樂。

此次活動獲中華民國僑務委員會及金山灣區 華僑文教服務中心支持。金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚到場，祝福大家身體健康，鼓勵長者多透過活動交流，並祝中華民國國運昌隆。

活動中，全場大合唱「中華民國頌」及「龍的傳人」，以歌聲歡慶國家生日，會員一同高歌，為現場增添熱鬧氣氛。

中華長青聯誼會會長何國松表示，看到一張張熟悉的面孔，大家坐在一起吃飯、聊天、看表演，是長青聯誼會最珍貴、也最幸福的時光。

他表示，雙十國慶不只是國家的重要節日，也讓身在海外的朋友有機會聚在一起，分享共同的情感，並祝福大家「中華民國雙十國慶快樂」。

當天節目由會員輪番上台，除了全場合唱外，還安排現代舞、排舞、電吹管合奏、夏威夷Hula舞及古箏演奏等。表演曲目包括「春之歌」、「童年」及「月亮代表我的心」等；古箏演奏則帶來「男兒當自強」、「美麗的寶島」。

表演結束後，活動接續安排餐敘及卡拉OK歡唱，讓會員在慶祝國慶之餘，也有更多相聚交流的機會。

中華長青聯誼會舉行「2026光輝十月暨慶雙十月會」，現場也為壽星慶生。（主辦單位提供）

北加州中華耆英聯合會成員參與中華長青聯誼會雙十慶祝活動。（主辦單位提供）

中華長青聯誼會會員齊聚聖荷西歡慶中華民國115年國慶，以歌舞表演及聯誼活動共度佳節。（主辦單位提供）