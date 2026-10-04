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雙十國慶盃8號球賽 以撞球推廣台灣

記者王湘涵／密爾比達報導
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第二屆國慶盃8號球錦標賽3日在密爾比達登場，32個參賽名額全數額滿，吸引不同族裔...
第二屆國慶盃8號球錦標賽3日在密爾比達登場，32個參賽名額全數額滿，吸引不同族裔選手參加，主辦單位、嘉賓與選手在球桌前合影。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

第二屆國慶盃8號球錦標賽在密爾比達登場，主辦方透過撞球串聯不同族裔與僑社，並以活動推廣台灣、展現雙十國慶意義。

第二屆國慶盃8號球錦標賽3日在密爾比達登場，32個參賽名額全數額滿，吸引不同族裔選手同場競技。灣區台美撞球協會理事長楊智超表示，希望以撞球搭起跨族裔交流的平台，提高台灣在主流社區的能見度，「不是推廣撞球，是推廣台灣。」

賽事由灣區台美撞球協會（TABABA）主辦，在Jimmy's Billiards舉行。金山灣區僑教中心主任王偉讚首先致詞，鼓勵不同族裔民眾認識台灣，也歡迎大家造訪台灣。隨後由王偉讚開球，為賽事揭開序幕。

密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）表示，很高興Jimmy's Billiards提供撞球愛好者交流場所。她並代表市府向Jimmy's Billiards及灣區台美撞球協會頒發表揚狀，肯定其對社區的投入。

佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）則談到社區參與及民主的重要性，認為不同族群參與公共事務、在政府決策中發出聲音，正是民主的體現。

北加州文化體育協會贊助台灣特色「茄芷袋」作為紀念品，會長江苑新笑稱，就像「台灣版Trader Joe's托特包」，希望讓參賽者留下對台灣及雙十國慶的印象。

美國撞球界人士也透過影片送上祝福，BCA運動總監Jose Burgos與WPBA主席Dean Roeseler向選手致意。楊智超表示，希望未來有機會將相關賽事帶回台灣。開幕儀式最後，主辦方準備生日蛋糕，嘉賓與選手一同吹蠟燭，為中華民國慶生。

楊智超表示，第一屆國慶盃僅籌備約兩周，今年則提前約兩個月準備，報名一度達43人，最終維持32席。參賽者包括台灣、印度、越南及其他東南亞裔、白人選手。冠軍獎狀今年也首次邀請VIP嘉賓簽名，增添紀念意義。

今年賽事採用Digital Pool管理賽程及成績，選手成績計入FargoRate實力評級，有助客觀反映實力，也讓不同程度選手公平競賽。

「我們不要關起來自己喊，而是要走出去。」楊智超說，國慶盃不只是台灣社群自己的活動，而是希望透過共同興趣走進更大的社區。他在撞球場找到一群如同家人般的朋友，也希望藉運動讓台灣社群與不同族群建立連結；今年更有兩名過去未曾參加僑界活動的台灣選手，因撞球賽首次參與，也讓他看到以運動拓展台灣社群的可能。

他以身為台灣人為榮，也希望台灣這片土地能持續保有自由與平等。透過國慶盃，不只是讓更多人看見「台灣」兩個字，也讓這些價值被更多人認識。

北加州文化體育協會會長江苑新展示贊助賽事的台灣特色「茄芷袋」，笑稱就像「台灣版T...
北加州文化體育協會會長江苑新展示贊助賽事的台灣特色「茄芷袋」，笑稱就像「台灣版Trader Joe's托特包」。（記者王湘涵／攝影）

第二屆國慶盃準備冠、亞軍及四強獎狀，今年冠軍獎狀首次邀請現場VIP嘉賓簽名，增添...
第二屆國慶盃準備冠、亞軍及四強獎狀，今年冠軍獎狀首次邀請現場VIP嘉賓簽名，增添紀念意義。（記者王湘涵／攝影）

金山灣區僑教中心主任王偉讚為第二屆國慶盃開球，為賽事揭開序幕。（記者王湘涵／攝影...
金山灣區僑教中心主任王偉讚為第二屆國慶盃開球，為賽事揭開序幕。（記者王湘涵／攝影）

密爾比達市長Carmen Montano（左）頒發表揚狀給灣區台美撞球協會理事長...
密爾比達市長Carmen Montano（左）頒發表揚狀給灣區台美撞球協會理事長楊智超（右）。（記者王湘涵／攝影）

灣區台美撞球協會理事長楊智超表示，希望藉撞球走入主流社區，提高台灣能見度：「不是...
灣區台美撞球協會理事長楊智超表示，希望藉撞球走入主流社區，提高台灣能見度：「不是推廣撞球，是推廣台灣。」（記者王湘涵／攝影）

開幕儀式準備生日蛋糕，嘉賓一同吹蠟燭，為中華民國慶生，增添雙十國慶氣氛。（記者王...
開幕儀式準備生日蛋糕，嘉賓一同吹蠟燭，為中華民國慶生，增添雙十國慶氣氛。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 主辦方希望把撞球當成跨族裔交流的平台，讓不同背景的選手與社區民眾互動，同時提高台灣在主流社區的能見度，藉活動推廣台灣而不只是推廣撞球。

  • 賽事由灣區台美撞球協會主辦，並有僑教中心、市府官員、佛利蒙市議員及美國撞球界人士參與或祝福，顯示活動結合僑界、地方政治與運動社群力量。

  • 今年提前約2個月籌備，報名一度達43人，最後維持32席，並採用Digital Pool管理賽程與成績，讓成績納入FargoRate評級，提升競賽公平性與專業度。

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