北加華人新創推出「洗衣服」AI機器人 會洗衣、烘乾、折毛巾

紅木城機器人新創DYNA Robotics推出新一代半人形機器人Taku，可自主操作洗衣設備、搬運及整理衣物，完成商業洗衣房工作流程。（翻攝自DYNA Robotics官網）

AI摘要 文章摘要整理： 由3名華人創辦的DYNA Robotics推出機器人Taku，主打在洗衣房自主完成洗烘與折疊工作，並朝可獨立判斷流程、擴展多任務的商用機器人邁進。

洗衣、烘乾、折毛巾，現在可能連洗衣房都要迎來「機器人員工」。由三名華人 共同創辦、位於紅木城的機器人新創DYNA Robotics，9月29日推出新一代半人形機器人 Taku，不只會操作洗衣、烘乾設備及折疊毛巾，更希望讓機器人自行判斷下一步該做什麼，從頭到尾完成整套工作，不再需要人類在旁當「保母」。

三名創辦人分別為Lindon Gao、York Yang及Jason Ma，這次推出的Dyna-2.1，重點從執行單一任務，推進至自主完成整套工作流程。「Taku」一名源自日文「Takumi」，意指技藝純熟的匠人，團隊表示，希望將「匠」的精神融入機器人設計，以及它所學習的工作流程。

Taku上半身採類人形設計，配備兩支機械手臂，下方沒有雙腿，而是採用輪式底座。團隊表示，這樣的設計讓機器人能穩定、精準移動，也能彎身伸進洗衣設備，或處理高低不同位置的物品。

公司在官網展示Taku於商業洗衣房自主工作的影片，在洗衣及烘乾設備、折衣桌和置物架之間移動，取出衣物、搬運、折疊，再將整理好的毛巾放回架上；公司表示，Dyna-2.1可自主執行長達一小時的完整洗衣房工作流程。

看似日常的洗衣工作，對機器人而言卻是一連串動作與判斷。公司表示，一個洗衣循環約串連79個操作步驟，另有13個需要判斷的環節，由機器人決定下一步該做什麼；例如正在折毛巾時，也要掌握洗衣機或烘乾機的狀態，設備完成運轉後，再決定是否暫停手邊工作，轉去處理衣物。

DYNA團隊在官方影片中指出，如果機器人仍需要人員不斷放入物品、清理、重新設定，或每當出錯就得由人介入，那麼機器人並沒有真正完成一份工作，反而創造了另一份「機器人保母」的工作。

因此，Taku除了執行既定動作，也必須自行處理工作中遇到的狀況。例如毛巾掉到地上時要撿起、伸手深入洗衣設備取出衣物，或將物品放到不同高度的架子；如果按鈕沒有成功按下，也要能重新嘗試。團隊表示，若要讓機器人真正獨立工作，這種可靠性必須從工作開始一路維持到結束。

團隊透露，洗衣只是一個起點，目前已訓練Taku執行更多任務，包括從冰箱取出飲料、補充架上物品等，希望同一台機器人能學會不同技能，而非每一項工作都需要打造不同機器。公司表示，目前相關機器人技術已部署於旅館、洗衣店及餐廳等商業環境。