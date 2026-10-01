金山市府升旗賀「十一」 盼熊貓到來 訂「中美友誼與傳承日」

舊金山市府舉行中國十一慶典升旗儀式，期待規畫中的大熊貓來到舊金山，續寫中美交流新篇章。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市府在中國11國慶前夕升旗並設立紀念日，市長與中方官員同場強調華人貢獻、姊妹城市合作及大熊貓與更多交流項目。

中華人民共和國成立77周年前夕，舊金山 市府9月30日上午舉行中國「十一國慶」升旗儀式。市長羅偉 （Daniel Lurie）、市府官員、中國駐舊金山總領事張建敏伉儷，以及灣區 僑界和社區人士出席。市府並宣布10月1日為「中美友誼與傳承日」（Chinese American Friendship and Heritage Day），肯定華人社區對舊金山歷史與發展的長期貢獻。

羅偉表示，舊金山是一座由移民共同建立的城市，華人社區是這座城市不可或缺的一部分。他指出，華裔居民在舊金山的歷史、文化、經濟及社區生活中扮演重要角色，未來還將繼續推動舊金山與中國友城之間的交流合作。

舊金山市府舉行中國十一慶典升旗儀式，期待規畫中的大熊貓來到舊金山，續寫中美交流新篇章。（記者李怡/攝影）

羅偉並回顧今年訪問上海的經歷，表示上海是他就任市長後首次出訪的國際城市。訪問期間，舊金山與上海在文化、藝術、教育及科學等領域建立更多合作意向，顯示兩座姊妹城市之間的友誼持續深化。

張建敏致詞，每年到舊金山市政廳參加中國十一升旗活動，都是他十分期待的時刻。在市政廳共同升旗，不僅是對華人社區歷史貢獻的肯定，也象徵舊金山與中國持續推動交流合作的共同意願。

舊金山市府舉行中國十一慶典升旗儀式，期待規畫中的大熊貓來到舊金山，續寫中美交流新篇章。（記者李怡/攝影）

張建敏表示，中國國家主席習近平訪美後，中美雙方應落實兩國元首達成的共識，保持溝通，增加各層級交流。地方城市之間的合作，能夠讓兩國人民透過具體項目增進了解，並為中美關係保持穩定發展提供更廣泛的民意基礎。

舊金山市府舉行中國十一慶典升旗儀式，期待規畫中的大熊貓來到舊金山，續寫中美交流新篇章。（記者李怡/攝影）

大熊貓外交也是張建敏提到的重點。他表示，舊金山動物園正在為中國大熊貓準備新的生活空間，待相關設施完成後，期待大熊貓來到舊金山，與灣區民眾見面。

從175年前華人移民來到舊金山，到今日華裔居民成為城市人口的重要組成；從花園角的早期交流，到舊金山與上海延續46年的姊妹城市關係，再到未來可能來到舊金山的大熊貓，當天的升旗儀式不只是慶祝十一慶典，也呈現地方、民間與文化交流在中美關係中的作用。

會後接受採訪時，張建敏表示，習近平主席訪美後，中方提出未來五年歡迎10萬名美國青少年訪問中國的計畫。他說，舊金山灣區與中國未來可在人工智能發展、經貿往來、增加航線、文化、教育及城市合作等領域持續深化交流，推動更多具體合作項目落地。

舊金山市府舉行中國十一慶典升旗儀式，期待規畫中的大熊貓來到舊金山，續寫中美交流新篇章。（記者李怡/攝影）