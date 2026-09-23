全美亞太裔總商會峰會政商雲集 NASA太空人林琪兒獲獎

ACE 執行長董繼玲頒獎給NASA華裔太空人林琪兒博士(Dr. Lindgren)，左為ACE董事會主席Garrett Gin。(主辦單位提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： National ACE休士頓峰會聚焦AI、創新與小企業成長。

National ACE休士頓峰會聚焦AI、創新與小企業成長。 重點二： NASA太空人林琪兒獲太空探索領導獎並談連結價值。

NASA太空人林琪兒獲太空探索領導獎並談連結價值。 重點三：大會串聯政商僑界，發布AAPI小企業AI應用調查。

全美亞太裔總商會（National ACE）2026年度企業高峰會 9月18日在德州 休士頓舉行，逾700位企業家、企業領袖、政府官員及社區人士與會，聚焦人工智能（AI）、企業創新及小企業成長。NASA太空人 、詹森太空中心飛行運作處副主任林琪兒博士(Dr. Kjell Lindgren)發表主題演說，並獲頒「太空探索領導獎」。

林琪兒獲獎主要肯定他在太空探索、創新及啟發下一代方面的領導成就。他在演講中以自己在太空中的經歷為引子，分享「全景效應」（Overview Effect）帶來的深刻體會。他指出，即使人類身處太空、探索未知的邊界，最終仍會更加感受到與地球、家人、朋友及社群之間的連結。這份連結也正是企業與社區持續成長的重要基礎。

林琪兒博士Dr. Lindgren身穿太空飛行夾克發表主題演講，他是NASA截至目前唯一在台灣出生的美國太空人。(主辦單位提供)

科技價值 不只速度效率

談到人工智能（AI）與新的科技時代，林博士強調，科技的價值不只是速度、效率與運算能力，更重要的是如何幫助人們建立連結、創造機會並解決真正的人類問題。他提醒大家，AI 能力不等於智慧，科技也不能取代信任、判斷與人性，因此企業在運用 AI 時，應保持清楚的使命、提前建立信任，並以對人與社會的實際益處來衡量創新的價值。

最後，他以自己的成長與太空探索，鼓勵在場人士勇於迎接新的前沿，同時不要忘記彼此扶持的重要性。他相信，真正偉大的成就不應只以走得多遠、運算得多快或創造多少來衡量，而應看我們的努力是否能造福他人、擴大機會，並讓我們的社區與共同家園更加緊密、強韌與美好。

「熱忱、拚搏與社區：女性引領小企業向前」由摩根大通全球亞裔與AAPI事務主管Vivian Young主持。(主辦單位提供)

「從願景到影響力：執行長談創業與創新」由ACE總裁董繼玲與EarnIn創辦人兼執行長Ram Palaniappan共同探討。(主辦單位提供)

ACE執行長董繼玲表示，ACE將持續為AAPI企業家及全美小企業爭取資源、資金、合作及政策機會。(主辦單位提供)

「塑造商業環境：與德州官員對話」由Comcast資深副總裁Bret Perkins主持。(主辦單位提供)

六場分組論壇 專家開講

今年大會以「航向新前沿：商業、社區與人工智能革命」為主題，安排主舞台對談、六場分組論壇。全天舉辦的六場專家分組論壇，將大會對話轉化為可實行的策略，讓企業家能直接向專家請益，主題涵蓋企業長期永續經營、

數位轉型、政府採購、電信創新、供應鏈機會及能力建構。

ACE執行長董繼玲表示，本屆大會展現企業、政府、商會與社區攜手合作所能創造的力量。National ACE將持續為AAPI企業家及全美小企業爭取資源、資金、合作及政策機會，協助他們在人工智能與全球經濟快速發展的新

時代中持續成長，並成為塑造未來的重要力量。

全美亞太裔總商會(National ACE)各界公司的合作夥伴出席休士頓2026年會暨頒獎晚宴。(主辦單位提供)

ACE總裁董繼玲、 董事長Grett與2026年全體得獎者合影。(主辦單位提供)

政商雲集，盛況空前，董繼玲與來自全美出席大會的各界代表與得獎人士合影。(主辦單位提供)

小型企業 是社區骨幹

董繼玲與EarnIn創辦人兼執行長Ram Palaniappan進行「從願景到影響力」對談，分享企業從創業構想到成長的歷程。董繼玲表示，小型企業是社區骨幹，不僅創造就業，也為家庭及地方經濟累積財富。

企業成長論壇由Amazon公共政策主管Mario Salazar主持，Cole Chemical創辦人Donna Cole、萬通貸款（GMCC）執行長金敏誠及麥當勞業主Cindi Ferguson，就資金、客戶拓展及企業規模化分享經驗。

大會午餐全體會議延續對科技與經濟機會的關注，由美國運輸部前首席數位與資訊長 Pavan Pidugu 發表主題演說；代表德州第29選區的美國聯邦眾議員 Sylvia Garcia 致詞；德州經濟發展與旅遊辦公室商業發展主任Larry McManus 亦代表德州州長Greg Abbott宣讀歡迎函。

大會嘉賓包括德州州參議員Carol Alvarado、州眾議員吳元之、前州眾議員黃朱惠琪博士，以及Greater Houston Partnership總裁兼執行長Steve Kean等。

會中公布的AAPI小型企業研究顯示，受訪企業77%員工少於4人；AI及數位工具已運用於財務管理（58%）、數位行銷（55%）及數據分析（55%），反映AI正逐漸成為小型企業改善營運的重要工具。

晚間頒獎典禮除林琪兒外，Ram Palaniappan獲「年度商業創新者獎」、YAY'S Snacks創辦人Marlin Ramsey Chan獲「新星獎」、黃朱惠琪獲「先驅獎」，Jimmy與Cindi Ferguson獲「傳奇獎」。川普總統特別以致賀信祝賀大會；德州聯邦參議員John Cornyn及Ted Cruz也派代表出席。國際歌手Mary Millben現場演出。

ACE執行長董繼玲與各地商會會長合影。(主辦單位提供)

全美亞太裔總商會(National ACE)的董事會成員與得獎人合影。(主辦單位提供)

9/18 休士頓National ACE日

出席者另包括ACE理事陳亞靜、ACE Foundation 理事陳鈞亞、梅毅端、賴淑娜、何玲瓏等僑界人士。休士頓市長辦公室國際事務主管Gigi Lee代表市長John Whitmire宣讀公告，宣布9月18日為「休士頓National ACE日」，肯定National ACE對企業及社區發展的貢獻。

休士頓大會落幕之際，National ACE宣布其旗艦活動的下一站：2027National ACE年度大會將於2027年9月10日在加州洛杉磯的威斯汀博納旺蒂爾酒店（The Westin Bonaventure）舉行。

「解鎖數百萬美元規模成長的祕訣」由GMCC總裁金敏誠及Amazon公共政策主管Mario Salazar主持。(主辦單位提供)