投書舊金山紀事報 台北經文處長伍志翔強調台灣加州緊密相連

外交部2026年聯合國推案主視覺「Chip in with TAIWAN, Deliver for All」，巧用「Chip」兼具「晶片」與「共同出力」的雙關語，凸顯台灣科技實力及參與國際社會的訴求。（駐舊金山辦事處提供）

第81屆聯合國 大會一般性辯論22日在紐約登場。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔日前投書舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)，從台灣與加州 的經貿及科技關係切入，強調雙方關係緊密，並就聯合國大會第2758號決議及台灣參與聯合國提出看法。聯大一般性辯論將持續至26日，並於28日進行最後一天議程。

第81屆聯大由孟加拉外交官拉赫曼（Khalilur Rahman）擔任主席，本屆主題為「恢復信任、推動轉型：打造一個為所有人服務的聯合國」。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔投書舊金山紀事報，從台灣與加州經貿、科技連結切入，談台灣參與聯合國及2758號決議。（駐舊金山辦事處提供）

伍志翔17日在題為「Taiwan belongs in U.N.」的投書中指出，在全球高度相互連結的今天，台灣發生的事情可能直接影響加州。台灣是加州2025年第三大貿易夥伴，也是全球科技供應鏈、半導體及人工智慧的重要參與者；台灣與矽谷長期在創新及科技領域保持密切連結。

在國際參與方面，台灣在科技、公共衛生及災害應變等領域具有經驗，可以為國際社會作出貢獻，但目前仍被排除在聯合國體系之外。伍志翔認為，台灣若能參與國際組織，不僅有利台灣，也將有助於加州及全球。

對於聯大第2758號決議，伍志翔表示，該決議處理的是中國在聯合國的代表權問題，並未提及台灣，也未決定台灣的政治地位；他認為，北京將2758號決議與「一中原則」連結，進而錯誤地作為排除台灣參與聯合國體系的依據。

適逢聯大召開，外交部長林佳龍也發表專文「恢復信任，台灣在自由世界應有的地位」，呼應本屆聯大「恢復信任」及「推動轉型」主題。林佳龍表示，重建國際社會對聯合國的信心，應從公平、公正對待國際社會每個成員開始，並呼籲國際社會支持台灣有意義參與聯合國。

林佳龍並指出，台灣推動以強化民主夥伴關係、促進集體安全及提升經濟韌性為核心的外交政策，與理念相近的夥伴合作；在半導體、人工智慧及科技領域，也致力打造安全且具韌性的供應鏈。