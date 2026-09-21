北加祭孔大典 莊嚴禮樂傳承中華文化

祭孔大典上進行迎神儀式。（記者王日芯╱攝影）

北加 州一年一度的祭孔大典20日上午在金山灣區華僑文教服務中心舉行，第45屆北加州 祭孔釋奠大典吸引北加州僑界、教育界及社區人士踴躍參與，現場氣氛熱鬧，祭典莊嚴肅穆。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚、世界日報舊金山社總經理李銘濱等来賓出席，並擔任分獻官及陪祭等儀式職務，與現場民眾共同向至聖先師孔子致敬。

祭孔大典自1982年舉辦，今年邁入第45屆，長年由北加州僑界、教育界及社區團體共同推動，透過傳統釋奠禮儀，延續尊師重道、重視教育及禮樂文化的傳統精神。當天會場聚集不少社區人士及家庭，除了參與祭典，也有學生參與傳統佾舞演出，讓現場增添年輕氣息。

祭典開始後，現場依照傳統禮制進行。鼓聲三響後，各執事人員依序就位，糾儀官、陪祭官、分獻官及正獻官先後就位，接著開啟星門及大成門，迎請孔子神位。儀式中並進行迎神、三鞠躬、初獻禮、亞獻禮及終獻禮等程序。正獻官上香、獻花及獻爵，並恭讀祝文，全體參與者依序行三鞠躬禮，現場隨著莊重的鼓聲及禮樂，氣氛肅穆。

伍志翔處長擔任分獻官，王偉讚主任則參與陪祭官行列，與齊魯會館理事、中文學校校長等共同完成儀式。現場人士在工作人員引導下依序完成各項禮節，展現傳統祭典嚴謹的一面。

祭典另一項受到矚目的安排，是學生傳統佾舞演出。學生身著傳統服飾，配合禮樂完成整齊的舞步，與祭典現場莊重的儀式相互呼應。對不少家長及社區人士而言，學生參與也讓祭孔不只是追思歷史人物，而成為年輕一代認識傳統文化的實際方式。

主辦單位表示，北加州中文學校及教育工作者多年來持續投入華文教育，為海外華裔下一代提供學習中文及認識中華文化的機會。本屆祭孔大典結合傳統禮儀、教育及青年培育，希望透過實際參與，讓年輕人了解尊師重道及重視教育的文化精神。

除了祭典儀式外，現場可見僑界人士互相問候交流，會場氣氛熱絡。正式儀式開始後，參與者依照禮制完成祭祀程序，形成熱鬧與莊嚴並存的現場氛圍。

主辦單位表示，祭孔大典延續至今已成為北加州華人社區推廣中華文化及教育精神的重要活動，也透過民選官員、外交及僑務單位、教育工作者、社區團體及民眾共同參與，讓傳統文化在海外社區持續傳承。

隨著送神、闔扉、撤班等儀式完成，現場宣布禮成。與會人士在莊嚴的祭典結束後恢復交流，為第45屆北加州祭孔大典畫下句點。

祭孔大典莊嚴肅穆。（記者王日芯／攝影）

祭孔大典陪祭官就位。（記者王日芯╱攝影）

祭孔大典擊鼓。（記者王日芯╱攝影）

執事人員依序就位。（記者王日芯/攝影）

駐舊金山經文處處長伍志翔(右三)擔任分獻官（記者王日芯╱攝影）