灣區扶輪社峰會共商公益合作 伍志翔：台灣是不可或缺的全球夥伴

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔在扶輪5170地區幹部大會演講「Why Taiwan Matters」，從安全、科技及價值三面向說明台灣的重要性。（記者王湘涵／攝影）

扶輪5170地區幹部大會19日在聖荷西 舉行「Collaborative Impact Summit」，匯集區內63個扶輪社、非營利組織及社區夥伴，共500多人參與，透過專題演講、公益計畫展示及交流，尋找合作機會。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔受邀演講，從安全、科技及價值三個面向說明台灣的重要性，並表示台灣是「不可或缺的全球夥伴」。

伍志翔以「Why Taiwan Matters」為題，首先從台灣的「戰略位置」談起。他指出，台灣位處第一島鏈重要位置，周邊海域每年有約3.5兆美元貨物通過，因此台海和平穩定不僅涉及台灣，也牽動日本、美國及全球貿易。

「科技」則是第二個關鍵。他表示，加州矽谷聚集全球科技公司與人才，台灣則擁有成熟的製造生態系。他以「加州設計、台灣製造（California designs, Taiwan builds）」形容雙方互補關係，認為這樣的合作也是科技供應鏈韌性的重要一環。

北加州台灣文化體育協會會長、Cupertino扶輪社成員江苑新（左）與兩名扶輪獎學金受獎人對談，分享如何將所學投入人權、弱勢協助及氣候行動。（記者王湘涵／攝影）

台灣的第三個重要面向則是「價值」。伍志翔表示，民主價值不只停留在言語，也應透過實際行動展現。他以公共衛生及國際災難救援為例指出，台灣從2003年SARS疫情汲取經驗，強化公共衛生及應變機制，新冠疫情期間一度維持逾一年零確診紀錄，並向海外提供口罩等醫療物資。

會議現場將講者分享內容即時繪製成大型圖像紀錄，伍志翔談及的台灣安全、科技、公共衛生及國際援助等重點也躍然紙上。（記者王湘涵／攝影）

他並提到2023年土耳其強震，台灣派遣130名搜救人員及5隻搜救犬前往災區；2011年日本311大地震後，台灣也捐款協助日本賑災，以此說明台灣參與國際災難援助的經驗。

談到台美關係，伍志翔表示，未來不應只從「支持台灣」的角度思考，而是「與台灣合作」。他以未來醫療為例指出，新的突破不會只靠一名科學家、一家公司甚至一個國家完成，而需要跨國、跨領域合作。他最後呼應峰會主題表示，不同背景的人共同合作，影響力可以超越個別努力的總和。

北加州台灣文化體育協會在峰會設攤，介紹協會活動及社區服務，與其他非營利組織交流。（記者王湘涵／攝影）

扶輪5170地區幹部大會「Collaborative Impact Summit」，匯集區內扶輪社、非營利組織及社區夥伴，現場設置多個展示攤位供與會者交流。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（左）出席峰會，與新聞組組長郭卉蓁（右）合影。（記者王湘涵／攝影）

扶輪基金會受託人Vicki Puliz分享宏都拉斯偏鄉淨水計畫，說明跨國扶輪社與當地社區合作創造長期影響。（記者王湘涵／攝影）