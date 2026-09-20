北加12僑團聲援台灣入聯 籲正視2758號決議

圖為與會代表，左起：Wendy Huang、林錦堂、葉俊雄、蔡佳樺、李漢文、周信結、張志仰、譚志仁、向慶雲。（記者王湘涵／攝影）

第81屆聯合國大會本月在紐約登場，北加 州12個台美人社團19日舉行記者會，發表「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明，主張聯合國大會第2758號決議未提及台灣，也未授權北京代表台灣，不應成為排除台灣參與聯合國體系的依據。

聲明由北美洲台灣人教授協會前會長葉俊雄宣讀。12個連署團體包括北加州 台灣論壇、北美洲台灣人教授協會北加州分會、北加州南灣台灣同鄉會、北美台灣工程師協會總會、舊金山 灣區台灣商會、舊金山灣區信賴之友會、舊金山灣區台灣青商會、舊金山台灣鄉情關懷協會、北加州聖荷西台灣僑界急難救助協會、北加州台灣學校聯合會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會及台灣文化體育協會。

北美洲台灣人教授協會前會長葉俊雄在記者會上宣讀「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明。（記者王湘涵／攝影）

聲明指出，台灣長期被排除在聯合國許多機制之外，呼籲落實「不遺漏任何人」及「普惠全民」的目標；面對氣候變遷、傳染病、供應鏈安全等跨國挑戰，台灣在科技、公共衛生及災害應變等領域具備經驗與能力，可為國際社會做出貢獻。

金山僑教中心副主任蔡佳樺表示，台灣今年提出三項訴求，包括2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系；堅定維護台海和平現狀；以及和平解決爭端、維護國際法秩序。

金山僑教中心副主任蔡佳樺表示，台灣位處第一島鏈關鍵位置，也是全球半導體供應鏈重要節點。（記者王湘涵／攝影）

主持記者會的南灣台灣民主大聯盟創辦人、僑務諮詢委員李漢文表示，2758號決議處理中國在聯合國的代表權，但未處理台灣歸屬問題，呼籲聯合國依照憲章精神正視台灣參與訴求。

就台灣加入聯合國對西太平洋安全及台海和平有何意義的議題，北美台灣工程師協會矽谷分會前會長廖健閔分析認為，台灣國際地位若更加明確，可讓美中戰略競爭界線與規則更清楚；其次，可減少中國利用模糊空間進行灰色地帶行動；第三，台灣是全球半導體重鎮，隨著半導體與AI、太空科技日益緊密，也能以科技專業為國際社會做出更多貢獻。

北美台灣人教授協會北加州分會會長周信結表示，海外僑界爭取台灣參與聯合國已數十年，近年愈來愈多第二代及年輕世代接棒，甚至主導紐約等地倡議活動。舊金山灣區台灣商會青商會前會長譚志仁也表示，希望讓更多年輕世代了解台灣的國際處境，持續投入倡議。

北加州12個台美人社團19日發表「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明，主張台灣參與聯合國體系的活動。（記者王湘涵／攝影）