周光真全球陶瓷文化遺產郵票展 與實物對話

中國駐舊金山總領事館文化參贊王文輝（中）出席開幕，右為周光真，左為館長舒建華。(硅谷亞洲藝術中心提供)

「世界記憶--全球陶瓷文化遺產郵票展」日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。展覽以世界各地發行的陶瓷主題郵票為線索，結合陶藝作品、歷史明信片、學術講座與珍貴影像，從方寸郵票出發，呈現陶瓷藝術跨越地域、文化與時代的豐富面貌。

中國駐舊金山 總領事館文化參贊王文輝、加州 陶瓷與玻璃協會主席艾波利、聖荷西 州立大學榮休教授威爾許和高木森等出席開幕，並高度評價周光真在美30多年研究和推廣陶藝的成就。硅谷亞洲藝術中心馆長舒建華說：「周先生能從世界的眼光看陶瓷藝術，目光宏大，30多年如一日，潛心研究，奮力推廣，令人佩服。」

此次展覽將全球陶瓷文化遺產濃縮於郵票這一特殊的視覺載體之中。展覽分為七個主題單元，呈現來自世界不同國家和地區的陶瓷主題郵票，同時展出36件來自俄亥俄、加州及美國其他地區的歷史明信片。展覽尤其關注美國陶瓷藝術與工藝史。

與一般以實物為中心的陶瓷展覽不同，本次展覽強調「器物與圖像之間的對話」。部分陶瓷實物經過專門選擇，與郵票中出現的器物和文化傳統相互對應。郵票因此不再只是收藏對象，而成為進入世界陶瓷史的一扇窗口，讓觀眾從器物、郵票和歷史圖像之間的相互映照，理解陶瓷如何在不同社會中被製作、使用、傳播和重新詮釋。

展覽期間，策展人周光真舉行「全球陶瓷文化遺產郵票與美國陶瓷藝術」專題講座，從陶瓷史與現當代藝術發展的角度，探討美國陶瓷藝術與全球陶瓷文化之間的關係。

周光真1953年出生於上海，1989年赴美留學，先後獲明尼蘇達大學德魯斯分校及聖荷西州立大學碩士學位。長期從事陶藝創作、研究、寫作、策展及國際陶藝交流，曾任國際陶藝學會理事、中國區代表（2014–2020），並曾受聘於上海視覺藝術學院、四川美術學院等院校。著有多部著作，並曾擔任多項國際陶藝展覽及競賽的策展人和評委。

本次展覽即日至21日在硅谷亞洲藝術中心（3777 Stevens Creek Blvd, 4th Floor, Santa Clara, CA 95051）舉行，展覽期間開放時間為星期三至星期六下午1時至5時。