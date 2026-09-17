佛利蒙長者中心 「賭場之夜」為長者募款

南佛利蒙長者中心18日將舉辦第三屆「賭場之夜」募款活動，透過賭場遊戲為長者服務募款。（佛利蒙市政府官網）

佛利蒙市政府的南佛利蒙長者中心，將於18日晚間舉辦第三屆「賭場之夜」（Sip, Sparkle, and Roll Casino Night）募款活動，邀請民眾透過遊戲及社交活動支持長者服務。活動所得將用於協助降低中心課程、餐食及會員費用，讓更多長者能持續使用相關服務。

根據佛利蒙市府資料，活動將於18日晚間6時至9時舉行，地點位於南佛利蒙長者中心。現場將設置21點、輪盤及德州 撲克等賭場遊戲，並安排餐點、飲品及娛樂活動。市府表示，活動以募款及娛樂為目的，參與者可在現場體驗不同賭場遊戲，活動門票每人85元，參加者須年滿21歲。

南佛利蒙長者中心主要為55歲以上居民提供服務，包括休閒及教育課程、健康活動、社交活動及餐食服務。中心於2021年9月啟用，今年正好滿五年，設有餐廳、活動教室、戶外廣場及地擲球場等空間。除了南佛利蒙據點外，市府也設有伊麗莎白湖長者中心（Age Well Center at Lake Elizabeth），提供長者相關服務。

兩座長者中心平日也提供不同類型的課程及服務，包括科技及交通相關課程，協助長者學習使用數位工具及灣區 大眾運輸系統。此外，中心全年舉辦多項社區活動，包括開放日早餐、健康博覽會、螃蟹宴募款及手工藝市集等；「賭場之夜」則是南佛利蒙長者中心每年9月舉辦的活動之一。