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歡慶雙十 灣區國慶盃壘球賽開打 每周六、日舉行

記者王日芯╱聖荷西報導
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為慶祝中華民國建國115年，第37屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽已於9月12...
為慶祝中華民國建國115年，第37屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽已於9月12日起每周六、日舉行，預定10月4日結束。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

為慶祝中華民國建國115年，金山灣區國慶盃成人壘球賽在聖荷西開打，7隊、100餘名球員參賽，將進行27場賽事至10月4日。

為慶祝中華民國建國115年，由海華棒壘球協會主辦的第37屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽，於9月12日起在聖荷西市的Santana Park 每周六、日舉行，預定10月4日結束。

本屆分甲及準甲二組，共計有神鷹 (Falcons)、球人隊 (Ballers)、台大校友隊(Taida)、臺客老虎隊(Tigers A) , 史丹福大學紅雀隊 (Cardinals)、三上三下隊(3U3D)及流浪者第一棒聯隊(DAB) 等七隊，一百餘球員參加。初賽七隊採單循環後，按積分，再分為甲組及準甲組決賽，初賽21場，決賽6場，總計比賽27場。

開球儀式於12日由駐舊金山台北經濟文化辦事處伍志翔處長 、金山灣區中華民國國慶委員會主委吳文一，及海華棒壘球協會會長陳勝銘共同主持。

雙十國慶盃成人壘球賽已進入第37年。活動目的為宣揚中華民國及台灣，壘球是主流社會運動人口最多的球球類運動之一，亦是臺灣最受歡迎的球賽，參加球員多為來自臺灣的第一代，如台大校友隊、史丹福大學紅雀隊、臺客老虎隊。 當地出生的第二代如神鷹隊(Falcons)、來自亞洲華裔如球人隊(Ballers)、或美國亞裔如三上三下隊(3U3D)、及部分主流人士如流浪者第一棒聯隊(DAB) 。

參與開球儀式的來賓有華運會主委及前國慶主委陳立功，北加州大專校聯會會長及前國慶主委馬蒨君，資深僑務諮詢委員及前僑務委員林身影及李漢文，棒壘球協會副會長邱博文等。他們到場觀禮，並下場揮棒助興。

精華 FAQ

  • 賽事自9月12日起在聖荷西市的Santana Park展開，安排每周六、日比賽，預定10月4日結束，屬於長達數周的成人壘球錦標賽。

  • 本屆分甲、準甲2組，共有7隊、100餘位球員參加。初賽先採單循環進行21場，再依積分分組決賽6場，總計27場賽事。

  • 活動旨在慶祝中華民國建國115年，並藉由壘球這項華人及台灣社群喜愛的運動，凝聚灣區僑界，促進第一代、第二代與主流人士交流。

舊金山 灣區 史丹福大學

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