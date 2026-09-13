聖荷西北加福智企業營 侯文詠分享怎麼看人生：觀點是最大戰場

作家侯文詠12日以線上方式，在北加福智企業營分享人生經驗，談不同觀點如何影響人生選擇。（記者王湘涵／攝影）

知名作家侯文詠12日透過線上方式，在聖荷西北加 福智第12屆企業營分享人生經驗。他以行醫、旅行及學習《菩提道次第廣論》（簡稱《廣論》）的經歷，談不同觀點如何影響人生選擇。他形容「觀點是生命最大的戰場」，用什麼觀點看待事情，就會作出什麼選擇，最終也決定自己得到什麼樣的人生。

北加福智第12屆企業營12日在聖荷西舉行，共有79名報名學員、41名關懷員及44名義工，總計164人參與。（北加福智提供）

北加福智企業營12日共有79名報名學員、41名關懷員及44名義工，總計164人參與。營隊安排人生故事、企業家分享、如證和尚開示及侯文詠專題分享等內容。

作家侯文詠12日以線上方式，在北加福智企業營分享人生經驗，談不同觀點如何影響人生選擇。（記者王湘涵／攝影）

侯文詠以一次東京買衣服的烏龍故事為例，他在銀座看中衣服，因需要的尺寸沒有現貨，店員告知另一家百貨公司有貨，他卻因日文不熟，把「高島屋」聽成「三越」，一路找錯地方，愈走愈氣，心裡還抱怨一天竟碰到三個「白痴」。

直到抵達高島屋，店員立刻拿出已替他保留的衣服，他才發現從頭到尾都是自己聽錯，「白痴就只有一個人」。他這趟原本除了買衣服，也想看看日本橋上的麒麟像，結果兩個目的也都達成。他反思，自己原本應該開心，卻因一路誤會而充滿憤怒。

這讓他想起十多年前，如證和尚曾問他是否覺得《廣論》學習進度太慢。他當時回答：「不是《廣論》的進度太慢，是我們學習得太慢。」多年後才體會，知道道理不代表做得到，真正的學習，是遇到事情時能否改變原本習慣的思考與反應。

現場問答時，有學員追問，侯文詠曾提到自己在西藏雅魯藏布江邊坐了兩、三個小時，「那一個下午最大的收穫或感受是什麼？」他說，原本只是好奇眼前看似靜止的河流，仔細觀察才發現河水一直緩慢流動，也讓他想起《論語》的「逝者如斯夫，不舍晝夜」。

侯文詠說，那個下午讓他確定，「我擁有的東西，最珍貴的是時間。」過去他把人生看成不斷累積成就，後來則開始思考如何運用有限時間，以及自己究竟想從生命中得到什麼。

他回應學員，如果當時沒有想清楚這件事，也許後來的人生轉折不會發生。因此，「人生怎麼樣去看待，觀點是一個最大的戰場。」不同觀點帶來不同選擇，而選擇最終也決定人生。