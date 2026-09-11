華埠中秋街會 餃子大賽、K-Pop舞賽登場

舊金山華埠商人協會舉行發布會，宣布第35屆華埠中秋街會將於9月19日至20日登場，現場以古箏及歌舞表演暖場。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠 商人協會10日宣布，第35屆華埠中秋 街會將於9月19日至20日，在都板街加利福尼亞街至百老匯街路段舉行。為期兩天的活動免費開放，除有舞獅、武術、傳統歌舞和美食攤位，今年還將舉辦餃子 競食、K-Pop舞蹈比賽及35份獎品抽獎，為華埠周末帶來人潮。

主辦方當日在華埠康年海鮮酒家舉行發布會，社區人士以古箏、歌舞等表演為活動暖場。華埠商人協會表示，中秋街會自1991年創辦，已成為華埠重要年度活動。今年適逢35周年，希望在延續傳統文化的同時，加入年輕人喜愛的節目，吸引不同族裔和年齡層走進華埠。

街會將於19日上午11時，在都板街與加利福尼亞街交界處舉行巡遊及剪綵，隨後在都板街與華盛頓街主舞台表揚五名及團體社區貢獻者。

今年獲表揚的團體包括Yau Kung Moon舞獅協會、Leung's White Crane龍獅團及精武體育會，主辦方肯定三個團體多年來傳承武術、舞龍及舞獅文化。兩名個人獲獎者為Cynthia Yee及Rose Chung，以表揚她們長期投入社區、文化及藝術工作。

活動期間，主舞台將接連上演武術、傳統音樂、舞蹈及舞獅。首屆K-Pop舞蹈大賽也將登場，邀請灣區舞團同場較量，為傳統中秋街會增添流行元素。深受民眾歡迎的餃子競食大賽則於20日下午1時30分回歸，由參賽者比拚吃餃子的速度。

威華埠街將設置戶外攝影展，展出華人攝影學會作品。沿街另有商家及美食攤位，售賣傳統食品和月餅。

配合35周年，主辦方將送出35份由華埠商家提供的獎品，包括餐廳禮卡及商品。民眾可在現場購買抽獎券，也可於活動期間到指定商家消費，增加中獎機會。得獎者可前往都板街與華盛頓街交界處的服務攤位領獎。

華埠商人協會表示，中秋街會不僅是文化慶典，也是支持社區小商家的重要平台。活動希望把遊客帶進華埠，增加餐館及商店生意，同時讓下一代認識中秋節所代表的團圓、感恩與祝福。

街會兩天均從上午11時舉行至下午5時。主辦方預計周末華埠交通繁忙，建議民眾搭乘捷運至Montgomery站，再步行前往會場，或乘搭Muni抵達。

舊金山華埠商人協會舉行發布會，宣布第35屆華埠中秋街會將於9月19日至20日登場，現場以古箏及歌舞表演暖場。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠商人協會舉行發布會，宣布第35屆華埠中秋街會將於9月19日至20日登場，現場以古箏及歌舞表演暖場。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠商人協會舉行發布會，宣布第35屆華埠中秋街會將於9月19日至20日登場，現場以古箏及歌舞表演暖場。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠商人協會舉行發布會，宣布第35屆華埠中秋街會將於9月19日至20日登場，現場以古箏及歌舞表演暖場。（記者李怡／攝影）