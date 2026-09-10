華人赴美攝護腺癌率為什麼提高？長庚醫療團隊27日灣區開講

「2026健康講座：精準醫療・健康新趨勢」將於9月27日在密爾比達金山灣區僑教中心舉行， （主辦單位提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人移居美國後飲食改變，攝護腺癌風險可能逐漸上升。

華人移居美國後飲食改變，攝護腺癌風險可能逐漸上升。 重點二： 攝護腺癌早期常無症狀，40、50歲男性應提早檢查。

攝護腺癌早期常無症狀，40、50歲男性應提早檢查。 重點三：長庚灣區講座介紹精準醫療、肝移植、AI與神經重建。

華人 移居美國後，飲食習慣跟著改變，攝護腺癌風險可能提高。林口長庚醫院副院長、泌尿腫瘤科醫師馮思中指出，亞洲男性攝護腺癌發生率原本低於美國，但包括華人、日本人在內的亞洲族群移居美國後，發生率會逐漸接近當地人口。他提醒，攝護腺癌早期可能完全沒有症狀，男性進入40、50歲後，就應開始注意攝護腺健康。

馮思中將於27日與長庚醫療團隊赴灣區 ，參加「2026健康講座：精準醫療・健康新趨勢」。他行前受訪表示，美國攝護腺癌發生率約為台灣的二至三倍，但據統計，旅居美國多年的華裔，其攝護腺癌發生率卻接近當地人口。傳統亞洲飲食相對較不油膩，乳製品攝取也較少，但移居後飲食習慣改變，可能是值得注意的因素。

「有時候不一定有症狀。」馮思中說，攝護腺癌初期可能沒有明顯警訊，不能只靠身體有沒有不舒服來判斷。他表示，許多疾病等到出現明顯警訊時，往往已發展到一定程度，因此應透過適當檢查及早發現。他以汽車保養為例，即使車子每天正常上路，仍需要定期檢查，人體也是如此。

此次講座另一核心「精準醫療」，馮思中則用「個人化醫療」來解釋。他以癌症 為例，如今可進一步分析癌細胞的基因變化，再依不同特徵選擇治療方式，希望提高療效，同時減少不必要的副作用。

長庚團隊也將帶來多項特色醫療，例如部分手汗症患者接受交感神經切斷手術後，可能出現代償性流汗，長庚團隊透過顯微重建技術將切斷的神經重新接回，已有不少海外患者赴台尋求治療。

此次講座將由高雄長庚副院長林志哲說明活體肝臟移植如何應用於肝癌治療。林口長庚醫師張乃仁介紹交感神經重建，王翔生分享AI如何應用於乳癌精準治療及療效預測。

馮思中表示，長庚設有國際醫療中心，可協助海外患者尋找合適醫師及安排後續醫療，也提供線上醫療諮詢，讓灣區華人多一項尋求第二醫療意見或治療的選擇。

「2026健康講座：精準醫療・健康新趨勢」將於27日上午10時至下午1時30分，在密爾比達金山灣區僑教中心舉行，由世界日報舊金山社、北加州中國大專校聯會及金山灣區媽媽教室主辦，長庚醫院醫療協辦，現場並安排醫師綜合問答及交流時間。

林口長庚醫院副院長、泌尿腫瘤科醫師馮思中將赴灣區分享攝護腺健康、健康檢查及精準醫療新趨勢。（林口長庚提供）