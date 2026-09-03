華埠安全夜9日登場 警民交流防詐防搶

第12屆華埠安全夜9月9日登場，警民面對面、防詐防搶一次了解。（受訪者供圖）

舊金山華埠 一年一度的「華埠安全夜」（Chinatown Night Out）將於9日下午4時至7時舉行。今年活動邁入第12屆，並首次移師黃顯護遊樂場（Willie “Woo Woo” Wong Playground）籃球場。活動免費向公眾開放，居民可與舊金山警局中央分局警員及社區組織面對面交流，了解華埠治安及各項社區資源。

今年安全夜延續「警民交流」主軸，現場將設置超過20個社區資源攤位。居民除了可以直接向警員詢問社區治安問題，也能取得仇恨犯罪、搶劫、詐騙、手機盜竊及個人安全等資訊。對華埠長者而言，近年電話及網路詐騙手法不斷翻新，活動也提供機會，讓居民直接了解如何辨識騙局及保護自身安全。

活動不只談治安，也希望讓居民在較輕鬆的氣氛下認識警員和社區服務機構。當天安排文化表演、兒童及家庭活動，並有免費贈品、抽獎及免費餐盒，餐盒數量有限，送完為止。主辦方表示，活動希望把居民、家庭、警員及社區團體聚在一起，在面對面的交流中加強彼此聯繫。

華埠安全夜自2014年開始舉辦。今年由舊金山警局及中央分局、舊金山中華總商會、中華總會館及社區青年中心（CYC）等共同推動。東華醫院也將在現場設攤，向居民介紹相關服務。

今年活動地點有所改變，居民不要走錯。第12屆華埠安全夜定於9月9日下午4時至7時，在黃顯護遊樂場籃球場舉行，地址為830 Sacramento Street。活動免費，無論是否居住華埠都可參加。