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華運會九號球邀請賽登場 16名好手競技

記者王湘涵／密爾比達報導
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華運會九號球邀請賽，16名灣區好手同場競技。（記者王湘涵／攝影）
華運會九號球邀請賽，16名灣區好手同場競技。（記者王湘涵／攝影）

第42屆金山灣區華人運動大會九號球邀請賽29日在密爾比達的Jimmy′s Billiards登場，16名來自不同族裔的灣區業餘撞球好手同場較勁。今年賽事首度將比賽成績納入美國撞球評分體系，進一步與美國主流撞球系統接軌。

本屆16名選手均為活躍於灣區的業餘撞球選手，其中包括曾獲2023年女子業餘錦標賽Caribbean Championships冠軍的台裔美籍選手鄺秀玲。

開幕式上，灣區台美撞球協會理事長楊智超感謝華運會對撞球項目的支持。他表示，今年賽事的一大不同，就是比賽成績進入美國撞球評分體系。他希望透過撞球這項運動，吸引更多不同族裔的選手參與華運會，也讓更多人看見台灣。

經過多輪競逐，本屆九號球邀請賽最終由Shawn Berbena奪得冠軍，Dhruva Kulkarni獲得亞軍，Joshua Saccapilltio與Ivan Marinkovic並列季軍。

金山灣區華人運動大會主委陳立功表示，今年華運會各項賽事從5月陸續展開，一路持續至10月，共有近30項比賽，包括籃球、匹克球、網球、高爾夫及舞蹈等。

金山灣區華人運動大會主委陳立功表示，華運會各項賽事從5月陸續展開，期盼選手享受比...
金山灣區華人運動大會主委陳立功表示，華運會各項賽事從5月陸續展開，期盼選手享受比賽、發揮實力。（記者王湘涵／攝影）
王偉讚主任擔任開球嘉賓。（記者王湘涵／攝影）
王偉讚主任擔任開球嘉賓。（記者王湘涵／攝影）

僑教中心主任王偉讚表示，他到任一個多月來已有機會接觸華運會不同項目，此次首次參加華運會撞球比賽，他肯定楊智超團隊長期經營場地、推動撞球賽事，也祝福選手在比賽中取得好成績。

楊智超受訪時介紹，本屆賽事採「Fargo Rated」，現場八張球桌也使用Digital Pool數位系統，取代傳統紙本紀錄。他表示，透過數位系統，比賽結果及選手紀錄能更完整保存。

灣區台美撞球協會理事長楊智超希望透過撞球這項運動，吸引更多不同族裔的選手參與華運...
灣區台美撞球協會理事長楊智超希望透過撞球這項運動，吸引更多不同族裔的選手參與華運會、讓更多人看見台灣。（記者王湘涵／攝影）
吳怡明僑務委員擔任開球嘉賓。（記者王湘涵／攝影）
吳怡明僑務委員擔任開球嘉賓。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 比賽29日在密爾比達的Jimmy′s Billiards登場，共有16名來自不同族裔的灣區業餘撞球好手參賽，競逐第42屆金山灣區華人運動大會九號球邀請賽冠軍。

  • 今年賽事首度採用Fargo Rated，成績正式納入美國撞球評分體系；現場8張球桌也以Digital Pool數位系統取代紙本紀錄，讓比賽結果與選手資料保存更完整。

  • 冠軍由Shawn Berbena奪得，Dhruva Kulkarni獲亞軍，Joshua Saccapilltio與Ivan Marinkovic並列季軍。主辦方希望藉撞球吸引更多族裔參與，並讓外界看見台灣。

密爾比達 灣區 華人

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