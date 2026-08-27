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北加福智生命成長營 侯文詠9/12暢談：觀點是生命最大的戰場

記者王湘涵／聖荷西報導
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北加福智舉行「企業人士生命成長營」發布會，侯文詠（螢幕中）與主辦團隊分享對成功、...
北加福智舉行「企業人士生命成長營」發布會，侯文詠（螢幕中）與主辦團隊分享對成功、幸福及AI時代人生選擇的看法。（記者王湘涵／攝影）

北加福智第12屆「企業人士生命成長營」將於9月12日在聖荷西北加福智中心舉行。今年以「從迷茫到清晰」為主題，從定心力量、關係管理及前瞻視野等面向，探討企業人士如何建立內在穩定，重新思考成功與幸福。台灣知名作家侯文詠將擔任壓軸講師，以「觀點是生命最大的戰場」為題分享。

北加福智「企業人士生命成長營」自2015年起舉辦，今年邁入第12屆，累計近800...
北加福智「企業人士生命成長營」自2015年起舉辦，今年邁入第12屆，累計近800名學員參與。（記者王湘涵／攝影）

北加福智表示，企業人士生命成長營自2015年起舉辦，今年邁入第12屆，累計近800名學員參與。今年課程從「失去」與「失敗」兩種焦慮切入，探討人生無法完全掌控時，如何保持內心安定。

課程並邀請福智僧團如證和尚，以及邱盟方、吳家輝、石尚瑛等企業講師，探討如何將佛法智慧運用於現代生活，並透過「觀功念恩」重新檢視人際關係與幸福感。

侯文詠曾任癌症末期疼痛控制主治醫師，他回憶，當年接觸數百名病人，發現生命末期最掛念的，多半不是錢、名氣或權力，而是父母、孩子等親密關係，「不是錢的問題，都是愛的問題比較多。」然而走出病房，人們追求的又往往是名與利，這個反差讓30多歲的他開始對人生產生疑惑。

侯文詠因此將分享主題定為「觀點是生命最大的戰場」。他說，同一件事從不同角度看，感受可能完全不同；轉換觀點不只是為了分辨對錯，而是希望自己及身邊的人「離開痛苦，得到更多快樂」。

北加福智第12屆「企業人士生命成長營」：從迷茫到清晰，將於9月12日在聖荷西北加...
北加福智第12屆「企業人士生命成長營」：從迷茫到清晰，將於9月12日在聖荷西北加福智中心舉行。（北加福智提供）

談到人生值得追求什麼？侯文詠以作家生涯為例：他20多歲便成為暢銷作家，卻開始承受「下一本書還是不是第一名」的壓力。他說，成功也可能成為限制人的遊戲規則。如果價值與意義不是自己界定，「其實是拿了別人的意義跟價值，來當自己的意義跟價值。」

侯文詠也坦言，改變觀點並非「知道」就能做到。他曾遇過末期病人治療後恢復健康，病重時認為錢不重要、關係最重要，恢復正常生活後卻又逐漸回到原本模式。他認為，改變自己需要不斷學習與練習。

面對AI時代，侯文詠認為，人更應強化AI無法取代的「能動性」與「品味」，也就是辨識什麼是好的關係、狀態與人生。他自己編劇時也會使用AI，但強調：「你要去創造一個怎麼樣的生命，這個是你自己要掌握，AI沒有辦法幫你做。」

精華 FAQ

  • 活動將於9月12日在聖荷西北加福智中心舉行，今年主題是「從迷茫到清晰」，內容聚焦企業人士如何在不確定中建立內在穩定。

  • 他以「觀點是生命最大的戰場」為題，強調同一件事可因角度不同而改變感受；轉換觀點的目的，是讓自己與他人離開痛苦、得到更多快樂。

  • 他認為成功也可能變成限制，人生價值應由自己界定；面對AI時，人更要培養AI無法取代的能動性與品味，判斷什麼是好的關係與人生。

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