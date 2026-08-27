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中原大學校友會 8月29日烤肉、歡唱聯誼

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中原大學校友會將於8月29日（星期六）在Sunnyvale Ortega Park 舉辦年度烤肉聯誼活動，邀請灣區中原大學校友、眷屬及友校校友參加，在輕鬆愉快的氣氛中享用美食、歡唱交流，共度周末時光。

本次活動除了烤肉餐敘外，還規劃趣味遊戲、卡拉OK歡唱等活動，讓校友們在歡笑聲中重溫校園情誼。主辦單位表示，今年活動除了中原大學校友之外，也已有多位友校校友報名參加，希望透過校友聯誼活動，進一步促進各校校友的交流，拓展灣區華人社群的人際網絡。

中原大學校友會會長王榮玫表示，校友會不僅是凝聚校友情誼的平台，更希望透過定期舉辦不同類型的活動，讓來自不同年代、不同科系的校友有機會彼此認識、分享人生與職場經驗，在異鄉延續校園情誼，並共同傳承中原人團結互助的精神。

主辦單位表示，無論是畢業多年的資深校友，或是剛加入灣區的新校友，都歡迎攜家人及老朋友參加，在烤肉香氣與歡樂歌聲中重溫校園回憶，認識更多校友朋友。

本次活動每人費用25美元，12歲以下兒童免費；報名電話：（408）998-1688 分機100；聯絡人：王榮玫。主辦單位提醒有意參加的校友及嘉賓儘早報名，以利統計人數及準備餐點。

舉辦時間︰2026年8月29日（星期六）上午11時至下午3時；地點：Ortega Park, Picnic Area #1（636 Harrow Way, Sunnyvale, CA 94087）

精華 FAQ

  • 活動定於2026年8月29日星期六上午11時至下午3時舉行，地點在Sunnyvale的Ortega Park，詳細位置是Picnic Area #1，地址為636 Harrow Way, Sunnyvale, CA 94087。

  • 活動安排烤肉餐敘、趣味遊戲與卡拉OK歡唱，讓校友在輕鬆氣氛中重溫校園情誼，同時也希望促進不同學校校友交流，拓展灣區華人社群的人際網絡。

  • 每人費用25美元，12歲以下兒童免費；歡迎中原大學校友、眷屬及友校校友參加。報名電話為(408)998-1688分機100，聯絡人是王榮玫，主辦單位也提醒及早報名以利備餐。

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