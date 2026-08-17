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台中榮總深耕海外醫療 灣區舉辦僑胞健康講座

記者王日芯╱密爾比達報導
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台中榮民總醫院醫療團隊於16日在金山灣區僑教中心舉辦「2026舊金山僑胞健康講座...
台中榮民總醫院醫療團隊於16日在金山灣區僑教中心舉辦「2026舊金山僑胞健康講座」，並與世界華人工商婦女企管協會北加州分會簽署合作備忘錄，（記者王日芯╱攝影）

為關懷海外僑胞健康、推廣優質台灣醫療，台中榮民總醫院醫療團隊於16日下午，在金山灣區僑教中心舉辦「2026舊金山僑胞健康講座」，並與世界華人工商婦女企管協會北加州分會簽署合作備忘錄，為北加州僑胞建立更便捷的跨國醫療「綠色通道」。

本次活動由台中榮總國際醫療中心、國立中興大學北加州校友會、台中庫比蒂諾友誼城市協會及世界華人工商婦女企管協會北加州分會共同主辦，吸引眾多灣區僑胞與僑界領袖到場參與。僑教中心主任王偉讚、世華北加州分會會長羅倩如以及台中榮總副院長周元華等致詞。

王偉讚中感謝台中榮總醫療團隊遠道而來，並指出台中榮總長期以來積極服務海外僑胞，本次講座深入金山灣區，將遠距醫療與綠色通道服務帶給在地僑胞，展現台灣優質醫療關懷無國界的精神。

世華北加州分會會長羅倩如表示，非常榮幸能與台中榮總簽署合作備忘錄，讓世華成為台中榮總在北加州綠色通道的合作夥伴，未來將為在地僑胞提供更完善的醫療健檢與回台就醫服務。

台中榮總副院長周元華率領多位頂尖科主任組成權威醫療團隊，現場進行多場實用健康講座。講座內容涵蓋多元保健議題，包括周元華副院長主講「什麼是健檢？睡不著怎麼辦？」、心臟內科科主任陳昱瑋主講「護心有道：冠狀動脈心臟病的全方位治療與保養」、骨科部科主任許承恩主講「解密手上的健康線索：從手部疾病看關節退化與骨質疏鬆」、遠距醫療中心科主任陳孟君介紹「距離不再是問題：一鍵預約中榮頂尖醫療團隊」，以及國際醫療中心科主任徐莞雲說明「用最好的來照顧您，從健康檢查到國際醫療照護」。

周元華表示，台灣醫療品質優良且費用合理，台中榮總身為國家級醫學中心，秉持「非以營利為目的，而是以服務為核心」的理念，建立專屬綠色通道與遠距醫療預約平台。僑胞返台前，即可透過 LINE 或微信等通訊軟體完成線上諮詢與就診預約，由專人全程協助安排，大幅縮短就醫等候時間，讓海外同胞在努力工作或享受退休生活之際，都能享有最可靠、最便捷的健康後盾。

台中榮民總醫院醫療團隊舉辦健康講座。（記者王日芯╱攝影）
台中榮民總醫院醫療團隊舉辦健康講座。（記者王日芯╱攝影）

台中榮民總醫院醫療團隊於16日在金山灣區僑教中心舉辦「2026舊金山僑胞健康講座...
台中榮民總醫院醫療團隊於16日在金山灣區僑教中心舉辦「2026舊金山僑胞健康講座」，並與世界華人工商婦女企管協會北加州分會簽署合作備忘錄，（記者王日芯╱攝影）

台中榮民總醫院醫療團隊與世界華人工商婦女企管協會北加州分會簽署合作備忘錄。（記者...
台中榮民總醫院醫療團隊與世界華人工商婦女企管協會北加州分會簽署合作備忘錄。（記者王日芯╱攝影）

精華 FAQ

  • 主要是關懷海外僑胞健康，推廣台灣優質醫療，並將遠距醫療與綠色通道服務帶到北加州，讓僑胞能更方便取得健康諮詢與回台就醫協助。

  • 本次活動由台中榮總國際醫療中心、國立中興大學北加州校友會、台中庫比蒂諾友誼城市協會，以及世界華人工商婦女企管協會北加州分會共同主辦。

  • 僑胞可先透過 LINE 或微信完成線上諮詢與預約，再由專人協助安排回台就醫流程，縮短等待時間，也能先行獲得台中榮總專業醫療團隊的服務。

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