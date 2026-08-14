中榮8月16日灣區開講 僑胞回台就醫 有「綠色通道」

台中榮總醫療團隊將於8月16日在金山灣區華僑文教服務中心舉辦健康講座，針對灣區僑胞需求，分享睡眠、心血管、骨骼健康及AI智慧醫療等資訊，以及海外僑胞回台就醫的「綠色通道」。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台中榮總首度前進舊金山灣區辦健康講座，提供僑胞睡眠、心血管、骨骼與AI醫療資訊，並以單一窗口和綠色通道協助回台看診健檢。

台中榮總醫療團隊將於16日在金山灣區 華僑文教服務中心舉辦健康講座，針對灣區僑胞需求，分享睡眠、心血管、骨骼健康及AI智慧醫療等資訊，也將介紹海外僑胞如何與台灣醫療資源接軌。僑胞若有回台看診、健檢等需求，可透過中榮國際醫療中心單一窗口進入「綠色通道」，事先安排就醫行程。

台中榮總副院長周元華表示，這是團隊首度來到舊金山灣區，透過當地僑界協助了解需求，考量灣區有不少高壓工作族群及年長僑胞，因此安排睡眠、心臟、骨骼健康等主題。活動由台中榮民總醫院國際醫療中心、國立中興大學北加州校友會、台中庫比蒂諾友誼城市協會及世界華人工商婦女企管協會北加州分會共同主辦。

周元華指出，過去一年半中榮團隊已走訪三大洲至少十個地區，觀察到各地醫療制度及僑胞面臨的問題不同，例如加拿大就醫等待時間較長、美國醫療費用較高，因此如何與台灣醫療體系接軌，成為不少海外僑胞關心的議題。

「如果想在未來的日子活得健康快樂，一定要知道自己的健康狀況。」周元華表示。台中榮總國際醫療中心科主任徐莞雲指出，這次講座內容都與日常生活息息相關，包括睡不好、骨質疏鬆及回台就醫等，希望讓僑胞獲得實用健康資訊，以及與中榮對接的單一窗口。

AI智慧醫療也是本次講座的亮點之一。周元華表示，台中榮總連續四年入選全球百大智慧醫院，過去胸部X光主要用來觀察心肺狀況，中榮骨科團隊則利用AI分析影像中的肋骨密度，進一步預估骨質疏鬆風險，「做一件事，可以得到兩個結果」。

此外，海外僑胞面對重大醫療決定時，也可尋求第二醫療意見。曾有一名在加拿大的先天性心臟病童，因心中隔缺損在當地被認為無法處理，家屬透過視訊向中榮尋求意見，經院長傅雲慶評估後返台治療，最後順利完成手術。

徐莞雲表示，海外僑胞若有遠距諮詢、第二醫療意見、健檢或回台治療等需求，皆可透過國際醫療中心單一窗口聯繫。只要事先提供返台時間，院方即可透過「綠色通道」安排看診及健檢並由專人引導；若報告出爐時已返回美國，也可安排線上視訊由醫師解說。

健康講座將於8月16日下午2時30分至4時在金山灣區僑教中心舉行，掃碼報名、免費入場，內容涵蓋健康檢查與睡眠、冠狀動脈心臟病、關節退化與骨質疏鬆，以及遠距、國際醫療等議題。