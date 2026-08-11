嶺南畫派3代傳人 簡國藩90歲回顧展 展逾60幅畫

圖為簡國藩展出畫作之一。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 嶺南畫派第三代傳人簡國藩90歲回顧展在南灣開幕，展出60餘幅畫作，吸引逾150人到場，並獲藝文界致敬。

嶺南派第三代大柱傳人簡國藩90歲回顧展8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，展出作品60餘幅，包括通景屏「群鴿圖」、「枇杷碩果」和長卷「百花圖」、「江山秀色」，氣勢撼人，情韻生動。

開幕當天到場觀眾超過150位，堪稱灣區 近年畫壇盛事。開幕式有策展人曾慶群、舊金山 亞洲藝術博物館前館長許傑、舊金山中華藝術學會名譽會長古銑賢及會長鄭澤傑、美術史專家高木森、美國中華藝術學會會長于君慧、副會長戚文英、汲古書會創辦人張梅駒、嶺南畫派第四代傳人蕭日明、文史學者林中明、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華等人參與。

「嶺南畫派」是19世紀末出現在中國畫壇產生較大影響的畫派之一。簡國藩於1938年出生於廣東省中山縣，自幼深受嶺南文化薰陶，1969年於香港拜入嶺南派國畫大師趙少昂之門下，習畫長達20載。於1989年移民美國舊金山市，40多個寒暑，畫筆未嘗懈怠，常保持每天至少四小時的繪畫習慣，無論工筆或水墨，花鳥和山水，皆清逸深遠，雅韻天成，加以其廣博的人生閱覽，得讓他的畫藝同時展現獨特的文人氣質。

目前擔任美國國家亞太歷史文化博物館籌委會主席的許傑說：「2008年我到舊金山亞洲藝術博物館履新，到華埠參加的第一個畫展就是簡先生的，筆清墨勁，氣韻生動，十年前又參加簡先生的80回顧展，今日又逢其盛，何其有幸。」

舊金山中華藝術學會常務副會長何志鴻向簡國藩頒發終身成就獎。

舒建華說：「好的中國畫向來有三個標準，山水畫要有靈氣，人物畫要有神氣，花鳥畫要有生氣。簡先生的畫就是生氣盎然，不愧是嶺南大柱，金山之光。」

展覽到8月22日结束；每周三至周六1時至5時免費開放。地址在3777 Stevens Creek Blvd. Santa Clara。

簡國藩（前排右四）90歲回顧展8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，展出作品60餘幅。(硅谷亞洲藝術中心提供)