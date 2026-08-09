我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

台灣加州友誼日 慶姊妹州42周年

記者王湘涵/沙加緬度市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伍志翔處長與出席加州政要合影，由左至右為：州眾議員Tri Ta、州眾議員Alex...
伍志翔處長與出席加州政要合影，由左至右為：州眾議員Tri Ta、州眾議員Alex Lee、伍志翔、州參議員崔錫浩(Steven Choi）、州參議員麥納尼（Jerry McNerney） 、沙加緬度縣監事Pat Hume。（駐舊金山經文處提供）

舊金山台北經濟文化辦事處8月5日在加州首府沙加緬度市舉辦「台灣加州友誼日」（Taiwan-California Friendship Day），慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，以及加州參議院連續第3年通過友台決議。

伍志翔指出，加州與台灣是「天然的夥伴」，雙方持續在半導體、人工智慧（AI）、潔淨能源、生物科技等形塑未來的產業攜手推動創新。台加關係不只建立在經濟合作，更奠基於雙方對民主價值、法治及開放社會的共同堅持。

活動邀集加州兩黨州議員、州政府及地方官員，以及政、商、學、僑界人士出席。處長伍志翔從民主價值、科技創新一路談到台加交流，最後不忘幽默推銷台灣美食，笑稱認識台灣與品嘗台灣美食「還好今天不用二選一」，為外交場合增添輕鬆氣氛。

今年同時適逢美國建國250周年及台灣總統直選30周年，出席「台灣加州友誼日」的嘉賓還包括加州州眾議員Tri Ta、Mike Fong、Mike Gipson、Jessica Caloza、Alex Lee，加州副州長國際事務顧問Evan Reade、沙加緬度副市長Eric Guerra，以及沙加緬度縣監事Pat Hume等人。

此次通過的友台決議SR 117共同提案人，共和黨籍州參議員崔錫浩（Steven Choi）及民主黨籍州參議員麥納尼（Jerry McNerney）均出席活動。

崔錫浩會後在社群平台表示，很榮幸參與慶祝台灣與加州42年的姊妹關係盛會，也以提出SR 117為榮。這項決議不僅紀念雙方關係的重要里程碑，也再次肯定台加的夥伴關係，期待持續深化這份友誼，延續至未來世代。

伍志翔特別感謝加州州議會長期以來透過實質交流及相關決議，重申加州對台灣及台灣有意義參與國際社會的支持。

「台灣加州友誼日」慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，以及加州參議院連續第3年通...
「台灣加州友誼日」慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，以及加州參議院連續第3年通過友台決議。（經文辦事處提供）

伍志翔處長（左）與加州眾議員Tri Ta（右）手持台美國旗合影。（經文辦事處提供...
伍志翔處長（左）與加州眾議員Tri Ta（右）手持台美國旗合影。（經文辦事處提供）

伍志翔處長日前在「台灣加州友誼日」發表演說。（經文辦事處提供）
伍志翔處長日前在「台灣加州友誼日」發表演說。（經文辦事處提供）

SR 117友台決議提案人、共和黨籍加州州參議員崔錫浩（Steven Choi）...
SR 117友台決議提案人、共和黨籍加州州參議員崔錫浩（Steven Choi）。（經文辦事處提供）

SR 117友台決議提案人、民主黨籍加州州參議員麥納尼（Jerry McNern...
SR 117友台決議提案人、民主黨籍加州州參議員麥納尼（Jerry McNerney）。（經文辦事處提供）

精華 FAQ

  • 活動主要是慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，同時呼應加州參議院連續第3年通過友台決議，藉此展現雙方長期穩固的夥伴關係與支持。

  • 伍志翔指出，台灣與加州在半導體、人工智慧、潔淨能源與生物科技等未來產業持續合作，並以創新交流作為深化雙邊關係的重要基礎。

  • 活動邀集加州兩黨州議員、州政府與地方官員，以及政商學僑界人士出席，顯示支持面向廣泛；友台決議提案人也到場，凸顯加州對台灣的持續肯定。

加州 舊金山 參議院

上一則

金山挺華埠 增設停車位、貨物裝卸區

下一則

佛利蒙連7年登全美最幸福城市 是否名副其實 學者提出看法

延伸閱讀

銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程
加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

全美亞太裔州議員10年翻倍 伊州增9倍 遍及41州

全美亞太裔州議員10年翻倍 伊州增9倍 遍及41州
國際領袖基金會歡慶27周年 持續培育亞太領袖

國際領袖基金會歡慶27周年 持續培育亞太領袖
美國華人社團聯合會二十週年夏日團建活動圓滿舉行

美國華人社團聯合會二十週年夏日團建活動圓滿舉行

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%