陳智權「永恆花園」系列鈦金藝術品 展現台灣創造力

陳智權（左）與夫人楊秀惠（右）。（記者李怡/攝影）

日前在舊金山 亞洲藝術博物館舉辦的「品牌台灣」文化交流活動中，珠寶藝術家陳智權（AKA Chen），帶來歷時30多年創作的「永恆花園」系列純鈦藝術作品。他以獨創的鈦金工藝融合珠寶、雕塑、繪畫與東方美學，讓世界看見來自台灣的藝術創造力。

陳智權早年接受完整的西方珠寶設計訓練，熟悉鑽石切割與傳統珠寶工藝。隨著深入學習，他覺得，不應只是循著既有規矩、複製前人的成果。真正的創作，應該建立屬於自己的文化語言。

為了尋找答案，他多次走訪斯里蘭卡、印度 、緬甸 等寶石礦區，看見寶石從地底被開採，最終成為精品櫥窗裡的奢侈品，也看見礦工終日勞動卻依然貧困。這段經歷，讓他重新思考珠寶存在的價值。

「藝術不能只是建立在昂貴的材質上，更應承載文化與思想。」因此，他放棄熟悉的黃金與白金，投入當時幾乎無人涉足的純鈦創作，以30多年時間，走出一條屬於自己的藝術道路。

一路陪伴創作的妻子楊秀惠表示，每件作品都需經過手工雕塑、真空鑄造、1600度高溫成形，再於顯微鏡下反覆修整。即使3D列印技術日益成熟，也無法取代藝術家的雙手。「作品珍貴的，不只是工藝，還有藝術家願意花數十年，只專注做好一件事。」

「永恆花園」系列作品的靈感來自台灣土地上最平凡的花草。牽牛花、鳶尾花、枝葉、蝴蝶、蜻蜓等自然景物，在他眼中都是生命的隱喻。

陳智權說，牽牛花清晨盛開、傍晚凋謝；枝條因四季留下紋理；蝴蝶停留片刻，又飛向遠方。生命雖然短暫，卻因此更加珍貴。他希望透過純鈦，將這些稍縱即逝的美，凝結成可以跨越時間的永恆藝術。

此次他隨台灣前文建會主委陳郁秀推廣「品牌台灣」，陳智權表示，自己的創作歷程，其實也是台灣一路走來的縮影。台灣沒有豐富的天然礦藏，也沒有悠久的珠寶工藝傳統，但正因如此，更懂得依靠創新，在有限資源中創造無限可能。

三十多年來，他在東方哲學與當代藝術之間，建立屬於自己的純鈦藝術語言，也讓世界透過作品，看見台灣文化的深度與創造力。

陳智權正在雕塑作品。(受訪者提供)

陳智權的鈦金藝術品，不同光線角度呈現出不同的色澤美感。（記者李怡／攝影）

陳智權的鈦金藝術品，不同光線角度呈現出不同的色澤美感。（記者李怡／攝影）

陳智權的鈦金藝術品，不同光線角度呈現出不同的色澤美感。（記者李怡／攝影）

陳智權的鈦金藝術品，不同光線角度呈現出不同的色澤美感。（記者李怡／攝影）

藝術家陳智權夫婦與美國前勞工部長趙小蘭。(受訪者提供)