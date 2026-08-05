胡為美「為美．唯美」新書發表 46年旅美歲月化作生命書寫

胡為美（左二）與夫婿王世毅（左一）、子女王克薇（右一）、王克斌（右二）一家合影。（輔仁大學北加州校友會提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡為美在聖他克拉拉舉行「為美．唯美」新書發表會。

胡為美在聖他克拉拉舉行「為美．唯美」新書發表會。 重點二： 新書收錄散文小說旅行隨筆，並推出部分有聲書版本。

新書收錄散文小說旅行隨筆，並推出部分有聲書版本。 重點三：作品回望46年旅美歲月，串連親情、信仰與文化體悟。

旅居美國逾四十載的作家胡為美，8月1日在聖他克拉拉的矽谷 亞洲藝術中心舉行「為美．唯美」新書發表會，與灣區 文友分享46年旅美歲月累積的人生故事與創作體悟。她表示，新書集結多年來的生活觀察與生命感悟，希望透過文字分享人生故事；閱讀形式或許會隨科技演進，由紙本走向電子書、有聲書，但閱讀所帶來的知識、感動與文化力量，始終不會改變。

發表會吸引許多灣區藝文界、文友及校友到場支持。駐舊金山 辦事處新聞組組長郭卉蓁出席祝賀新書出版，並肯定胡為美長年投入文學創作，持續為海外華文文化耕耘。

全球華人作家代表朱琦形容，胡為美是一位「喜歡美、也看重情誼的人」，作品充滿人文情懷與對美的感受。

新書封面畫家吳開儀分享，兩人友誼逾一甲子，這次以珍藏多年的畫作作為封面，希望呈現作品蘊含的智慧與生命之美。

「為美．唯美」由墨言文化出版，是胡為美旅居美國46年來出版的第三本著作，收錄散文、小說、旅行書寫及人生隨筆，書寫父母親情、文壇前輩、矽谷歲月與世界各地旅行見聞，也記錄她對家國、家庭、信仰與人生的體悟。部分作品並與台灣金鐘獎團隊合作，同步推出有聲書，讓閱讀與聆聽相互融合，帶給讀者不同的閱讀體驗。

胡為美分享，自己自幼便熱愛閱讀，在衛理女中求學、住校期間迷上「皇冠」雜誌與小說，也深受李白、杜甫、白居易、李商隱等古典詩詞影響，文學一路陪伴她成長，逐漸形塑日後的創作風格。

她表示，父母的薰陶，以及旅居海外46年的生活歷練與旅行見聞，都成為創作的重要養分。活動中，她細膩朗讀書中作品，分享創作背後的故事與情感。

胡為美的父親是國軍知名將領胡宗南。

談及閱讀文化的展望，她表示，未來閱讀媒介將更加多元，但閱讀本身所帶來的啟發、感動與文化價值並不會因此改變，她也希望透過紙本與有聲書，讓更多讀者接觸作品。

輔仁大學北加州校友會會長朱家欣表示，「為美．唯美」展現輔仁大學「真、善、美、聖」的教育精神，不僅記錄人生歷程，也承載文化傳承的價值。

活動最後安排簽書交流，不少讀者排隊請胡為美簽名留念，並分享閱讀心得，現場氣氛溫馨熱絡。

胡為美新書發表後，為讀者簽書交流。（輔仁大學北加州校友會提供）

駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁（左）祝賀作家胡為美（右）新書出版。（輔仁大學北加州校友會提供）

作家胡為美細膩朗讀書中作品。（輔仁大學北加州校友會提供）

旅美作家胡為美（右一）8月1日舉行「為美．唯美」新書發表會。（輔仁大學北加州校友會提供）