我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

南加橙市為建好市多 銷售稅大部分送開發商引不滿

胡為美「為美．唯美」新書發表 46年旅美歲月化作生命書寫

記者王湘涵／聖塔克拉拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡為美（左二）與夫婿王世毅（左一）、子女王克薇（右一）、王克斌（右二）一家合影。...
胡為美（左二）與夫婿王世毅（左一）、子女王克薇（右一）、王克斌（右二）一家合影。（輔仁大學北加州校友會提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡為美在聖他克拉拉舉行「為美．唯美」新書發表會。
  • 重點二：新書收錄散文小說旅行隨筆，並推出部分有聲書版本。
  • 重點三：作品回望46年旅美歲月，串連親情、信仰與文化體悟。

旅居美國逾四十載的作家胡為美，8月1日在聖他克拉拉的矽谷亞洲藝術中心舉行「為美．唯美」新書發表會，與灣區文友分享46年旅美歲月累積的人生故事與創作體悟。她表示，新書集結多年來的生活觀察與生命感悟，希望透過文字分享人生故事；閱讀形式或許會隨科技演進，由紙本走向電子書、有聲書，但閱讀所帶來的知識、感動與文化力量，始終不會改變。

發表會吸引許多灣區藝文界、文友及校友到場支持。駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁出席祝賀新書出版，並肯定胡為美長年投入文學創作，持續為海外華文文化耕耘。

全球華人作家代表朱琦形容，胡為美是一位「喜歡美、也看重情誼的人」，作品充滿人文情懷與對美的感受。

新書封面畫家吳開儀分享，兩人友誼逾一甲子，這次以珍藏多年的畫作作為封面，希望呈現作品蘊含的智慧與生命之美。

「為美．唯美」由墨言文化出版，是胡為美旅居美國46年來出版的第三本著作，收錄散文、小說、旅行書寫及人生隨筆，書寫父母親情、文壇前輩、矽谷歲月與世界各地旅行見聞，也記錄她對家國、家庭、信仰與人生的體悟。部分作品並與台灣金鐘獎團隊合作，同步推出有聲書，讓閱讀與聆聽相互融合，帶給讀者不同的閱讀體驗。

胡為美分享，自己自幼便熱愛閱讀，在衛理女中求學、住校期間迷上「皇冠」雜誌與小說，也深受李白、杜甫、白居易、李商隱等古典詩詞影響，文學一路陪伴她成長，逐漸形塑日後的創作風格。

她表示，父母的薰陶，以及旅居海外46年的生活歷練與旅行見聞，都成為創作的重要養分。活動中，她細膩朗讀書中作品，分享創作背後的故事與情感。

胡為美的父親是國軍知名將領胡宗南。

談及閱讀文化的展望，她表示，未來閱讀媒介將更加多元，但閱讀本身所帶來的啟發、感動與文化價值並不會因此改變，她也希望透過紙本與有聲書，讓更多讀者接觸作品。

輔仁大學北加州校友會會長朱家欣表示，「為美．唯美」展現輔仁大學「真、善、美、聖」的教育精神，不僅記錄人生歷程，也承載文化傳承的價值。

活動最後安排簽書交流，不少讀者排隊請胡為美簽名留念，並分享閱讀心得，現場氣氛溫馨熱絡。

胡為美新書發表後，為讀者簽書交流。（輔仁大學北加州校友會提供）
胡為美新書發表後，為讀者簽書交流。（輔仁大學北加州校友會提供）

駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁（左）祝賀作家胡為美（右）新書出版。（輔仁大學北加...
駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁（左）祝賀作家胡為美（右）新書出版。（輔仁大學北加州校友會提供）

作家胡為美細膩朗讀書中作品。（輔仁大學北加州校友會提供）
作家胡為美細膩朗讀書中作品。（輔仁大學北加州校友會提供）

旅美作家胡為美（右一）8月1日舉行「為美．唯美」新書發表會。（輔仁大學北加州校友...
旅美作家胡為美（右一）8月1日舉行「為美．唯美」新書發表會。（輔仁大學北加州校友會提供）

精華 FAQ

  • 發表會於8月1日在聖他克拉拉的矽谷亞洲藝術中心舉行，吸引灣區藝文界、文友與校友到場支持，現場並安排朗讀與簽書交流，氣氛相當熱絡。

  • 新書由墨言文化出版，收錄散文、小說、旅行書寫與人生隨筆，內容涵蓋父母親情、文壇前輩、矽谷歲月、各地旅行見聞，以及對家國、家庭、信仰與人生的體悟。

  • 她認為閱讀媒介未來會從紙本走向電子書與有聲書，但閱讀帶來的知識、感動與文化價值不會改變；她也希望藉由紙本與有聲書，讓更多讀者接觸她的作品。

舊金山 矽谷 灣區

上一則

微軟：防駭客 機場、飯店Wi-Fi別亂連

下一則

大蘇爾比克斯比大橋 本周起禁止停車1年

延伸閱讀

南加華人作家邱瀟君記錄時代 鼓勵寫下身邊故事留給下一代

南加華人作家邱瀟君記錄時代 鼓勵寫下身邊故事留給下一代
龍應台臉書證實母親辭世 長居台東陪伴照護 臉友湧入留言致哀

龍應台臉書證實母親辭世 長居台東陪伴照護 臉友湧入留言致哀
東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼

東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼
寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲
25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武