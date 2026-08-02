灣區精英齊聚尹氏莊園 共謀APAPA發展

矽谷創投家、 美國中醫公會等分別於7月25日、26日到訪尹氏莊園，開展系列座談交流，共同謀畫亞裔公共事務組織 APAPA長遠發展藍圖，並與尹集成伉儷合影。（APAPA Media提供）

舊金山灣區 各界精英7月25日至26日陸續到訪尹氏莊園，與APAPA創辦人尹集成開展系列座談交流，圍繞資源整合、跨界合作、青年培育等議題深入研討，共同謀畫亞裔 公共事務組織APAPA長遠發展藍圖。

矽谷 創投家朱偉人（Sandy Chau）7月25日帶隊考察，同行包括思偉投資顧問有限公司董事總經理、達晨創投合夥人許良成（Benjamin Xu）、美國智通國際董事長王檑（Lei Wang），APAPA全國資深副主席巨輝（Dr. Hui Ju）陪同，一行人重點探討如何運用資本賦能亞裔政治教育。早在2001年APAPA籌備創立之際，朱偉人便聯合尹集成等矽谷企業家與慈善家，攜帶發展方案四處募資，在加州各地企業奔走籌措創始資金，改善當年亞裔群體漠視主流政治、參政積極性不足的現狀，為APAPA順利成立奠定堅實基礎。

本次會晤旨在搭建創投圈層與亞裔公共事務機構長期合作平台。各方計畫整合商業資本、產業資源與APAPA社區網路，落地亞裔青年政治培養、參政人才孵化專案，吸引更多亞裔企業家投身公共事務，打通商界資源與社群參政教育的通道，彙聚各方力量，提升亞裔群體在美國政壇影響力，助力亞裔更好參與主流社會治理。

美國中醫公會共同主席黃憲生（Sam Xing Huang）、副會長陳光月7月26日拜訪尹集成伉儷，磋商雙方深度合作方案。雙方商議聯合舉辦社區義診、中醫藥科普活動，攜手推進亞裔權益宣導工作。APAPA專注亞裔參政與社區建設，美國中醫公會持續推動針灸中醫合法化、保障中醫師合法權益。雙方約定發揮各自優勢，依託APAPA政界資源推動中醫相關立法倡議，面向社區推廣傳統醫學公益服務。本次會面搭建長期合作框架，推動中醫藥走進美國主流社會，以傳統醫學凝聚亞裔社群，促進多元文化交融，服務廣大亞裔民眾。

同日，百萬暢銷書作家、矽谷投資人李尚龍，納斯達克上市企業AIFA集團CEO邵帥（Eric Shao）隨同參訪並遊覽尹氏莊園。二人現場拍攝自媒體短視頻全網發布，視頻累計收穫6萬次轉發、數千萬播放量，廣泛向海外社群介紹APAPA。視頻著重傳遞核心精神：創辦人尹集成雖已年屆九旬，仍持續為亞裔社群權益奔波，號召華裔、亞裔青年拒絕躺平，積極參與公共事務。數十年間，尹集成持續推動亞裔參政議政，努力爭取亞裔在美國社會的話語權，成為海內外亞裔公認的標竿人物。新媒體傳播打破社群宣傳固有局限，讓大量海外青年了解APAPA使命，感召新一代亞裔走出舒適區，接續先輩奮鬥之路。

接連兩日的系列交流，串聯起創投商界、中醫藥行業、上市公司和新媒體創作者多方力量。各界力量跨界攜手，打通資本、社群服務、線上傳播多元管道。未來各方將持續落實本次交流達成的各項共識，協同賦能亞裔青年成長，凝聚海外亞裔社群合力，持續拓展亞裔在美國主流社會的發展空間。

矽谷創投家、 美國中醫公會等分別於7月25日、26日到訪尹氏莊園，開展系列座談交流，共同謀畫亞裔公共事務組織 APAPA長遠發展藍圖，並與尹集成伉儷合影。（APAPA Media提供）